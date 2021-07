Innovatie brengt erotiek naar zorginstelling

Zorginnovatiebedrijf doorbreekt taboe rondom seksualiteit en intimiteit



Het taboe rondom seksualiteit en intimiteit in het zorghuis doorbreken; een doel dat veel seksuologen, zorginstanties en zorginstellingen ondersteunen. Maar wie durft het aan? Zorginnovatiebedrijf Qwiek ontwikkelde in samenwerking met seksuologen en Meiden van Holland een innovatie om het thema bespreekbaar te maken én bewoners van zorghuizen te voorzien in hun seksuele behoeften.



Volgens verschillende onderzoeken blijft seksualiteit en intimiteit belangrijk als mensen ouder worden. Mensen kunnen tot op hoge leeftijd seksueel actief zijn en dit draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het zorgt ervoor dat ongeveer 75 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig te maken krijgt met seksuele behoeftes van bewoners van zorghuizen. “Het thema is helaas nauwelijks bespreekbaar, voor zowel zorg als familie,” vertelt Paul Voncken, algemeen directeur van zorginnovatiebedrijf Qwiek. “In samenwerking met seksuologen, psychologen, zorginstanties en erotisch specialist Kim Holland hebben we gekeken hoe we daar verandering in kunnen brengen. Daarbij ook kijkend naar hoe zowel de cliënt als de omgeving kan worden ondersteund in de omgang met seksuele behoeften.”

“Bij het bieden van persoonsgerichte of belevingsgerichte zorg mogen seksualiteit en intimiteit niet ontbreken,” vervolgt Voncken. “Voor iemand met dementie kan het vermogen afnemen om te bepalen wat gepast en ongepast gedrag is. Zo iemand kan seksueel ontremd gedrag vertonen. Als verzorgende is het belangrijk om passend te reageren, iemand te beschermen in zijn of haar waardigheid en te onderzoeken of er sprake is van een behoefte aan seksualiteit, intimiteit of aandacht.”

Erotiek als oplossing



Qwiek ontwikkelde samen met de zorg de Qwiek.up, een audiovisuele projector voor ouderen in zorghuizen. Het apparaat wordt in bijna de helft van alle Nederlandse zorghuizen ingezet om onrust bij bewoners weg te nemen.

Om een uitkomst te bieden voor de seksuele behoeften van mensen met dementie, is speciaal voor de Qwiek.up een Sensualiteit Interventie ontwikkeld. Hierin zitten modules met erotische content, een handboek en instructie voor zorgspecialist, zorgverleners en familie om deze interventie waardig en gericht in te zetten. Wanneer een bewoner aantoont of aangeeft dat er behoefte is aan een seksuele prikkel, kan de Qwiek.up een uitkomst bieden. “De Qwiek.up is mobiel en daardoor in te zetten binnen de privéomgeving van de cliënt. Dit maakt het mogelijk om door middel van een grote projectie een seksuele prikkel te geven met speciaal geselecteerde erotische beelden, waarbij de omgeving er niet ongewenst bij betrokken wordt”, licht Voncken toe.

Breng erotiek het zorghuis in



“Toen wij in aanraking kwamen met het thema seksualiteit en intimiteit in de zorg, bleek uit vele gesprekken met seksuologen, zorgverleners en instanties zoals Waardigheid en Trots, dat het thema een echte blinde vlek is. De meeste zorgorganisaties zijn vooral nog zoekende naar hoe ze het thema bespreekbaar maken met alle betrokkenen”, legt Voncken uit.



Seksuologe Ingrid van Kempen onderschrijft dat het terugbrengen van erotiek in zorghuizen belangrijk is: “?Met name veel cliënten binnen de psychogeriatrische zorg zijn zeer ontvankelijk voor prikkels vanuit de zorg. Daardoor ontstaan er vaak verbale en non-verbale seksuele toespelingen naar de omgeving, zoals de partner, zorgverleners of zelfs medebewoners. Door de beperkingen is deze groep vaak niet in staat om zelf gebruik te maken van de reguliere middelen om in de seksuele behoefte te voorzien of zichzelf daarin te uiten. Daarom is het fijn om de cliënt een hulpmiddel te bieden dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met dementie of een beperking en dat rekening houdt met zowel de privacy van de cliënt als de omgeving.“

Meiden van Holland



Voor de samenstelling van de Sensualiteit Interventie zijn diverse experts uit de zorg betrokken geweest. Ook de selectie van de erotische beelden verliep zorgvuldig. “We vinden het bijvoorbeeld zeer belangrijk dat de beelden verantwoord ontwikkeld zijn en dat uiteraard rekening wordt gehouden met de doelgroep”, aldus Voncken. “Met deze vereisten in het achterhoofd zijn we terecht gekomen bij Kim Holland, eigenaar van Meiden van Holland. Zij was direct enthousiast over de samenwerking met Qwiek. Ondanks dat we Kim natuurlijk kennen als ‘typetje’ en pornoactrice is ze ook seksualiteitscoach. In haar rol als coach is Kim regelmatig met ouderen en mensen in een zorghuis in gesprek over seksualiteit.”

“Als Meiden van Holland zijn wij erg blij dat we een bijdrage mogen leveren aan dit product voor ouderen in de Nederlandse zorghuizen,” voegt Kim Holland toe. “Onze kern business bestaat uit het aanbieden van unieke Nederlands gesproken erotische content. En dat betekent in dit geval dus ook aan mensen die wegens een ziekte of beperking woonachtig zijn in een zorghuis. We zijn zorgvuldig en op advies van een seksuoloog op zoek gegaan naar films die aansluiten op de wensen van deze doelgroep. Daarnaast biedt het een grote meerwaarde dat de films alleen en exclusief te bekijken zijn via een hulpmiddel speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg.”

Meer informatie over de Sensualiteit Interventie en de Qwiek.up is te vinden op www.qwiek.eu. Hier is ook de Qwiek.podcast over seksualiteit en intimiteit bij ouderen en mensen met een beperking te beluisteren.





Bron: Qwiek