LCPS coördineert spreiding patiënten VieCuri Medisch Centrum Venlo

Het LCPS coördineert de spreiding van patiënten van het Limburgse VieCuri Medisch Centrum . Het betreft een preventieve evacuatie om elke kans op overstroming voor te zijn. De circa 200 patiënten die deze middag niet met ontslag kunnen, worden verplaatst. Voor de ontruimingsoperatie is vanmiddag om 13.00 uur groen licht gegeven.

Spreiding volgens actueel beeld

Bij de ontruimingsoperatie wordt de door het LCPS opgebouwde expertise ingezet om patiënten te spreiden. We werken nauw samen met de artsen en het crisisteam van VieCuri Medisch Centrum, Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ’en) en de Regionale Centra Patiënten Spreiding (RCPS’en).

De ziekenhuizen in andere veiligheidsregio’s staan klaar om patiënten te ontvangen. Als het nodig is, kunnen patiënten ook naar andere delen van Nederland worden overgebracht. Waar precies naartoe wordt verplaatst, is gebaseerd op een actueel beeld van de landelijke ziekenhuisbezetting en de conditie en bijpassende zorgvraag van de patiënt. Er worden geen patiënten verplaatst naar Duitsland of België.

Het LCPS werkt voor het vervoer van patiënten samen met AmbulanceZorg Nederland. Hierbij worden alle mogelijke middelen ingezet, zoals reguliere ambulances, Mobiele Intensive Care Units (MICU’s) en ambulancebussen. De prioriteit is om patiënten op een zo veilig en effectief mogelijke manier te verspreiden. Aan de hand hiervan worden de meest geschikte vervoersmiddelen ingezet.

Patiënten met diverse zorgvraag

In totaal worden ongeveer 200 patiënten verplaatst, waaronder ook patiënten die extra zorg nodig hebben. Laatstgenoemde groep bestaat uit IC-patiënten, high- en medium-care patiënten en neonatologiepatiëntjes die couveusezorg nodig hebben. Verplaatsing van deze patiënten vindt plaats in afstemming met de medical officers van het LCPS en artsen van de FMS (Federatie Medisch Specialisten) en NVIC (Nederlandse Vereniging van Intensivisten).

Naast ervaring met het verplaatsen van ernstig zieke COVID-patiënten, zijn tijdens de tweede COVID-golf zijn ook veel klinische COVID-patiënten verplaatst. Deze ervaring maakt snelle afstemming mogelijk met artsen en verpleegafdelingen van ontvangende ziekenhuizen.

24-uurs operatie

De gehele ontruimingsoperatie kan naar schatting binnen 24 uur worden uitgevoerd, waarbij ’s nachts wordt doorgewerkt. Ondertussen blijven we de situatie in Limburg nauwgezet monitoren en passen we onze spreidingsstrategie daar zo nodig op aan. Het LCPS blijft hierbij nauw samenwerken met o.a. artsen, specialisten en het crisisteam van VieCuri, ROAZ’en, RCPS’en, AZN, NVIC en FMS om alles in goede banen te leiden.

Het LCPS is eind maart 2020 in het leven geroepen om de coronadruk op de zorg over Nederland te spreiden. Om de zorgcontinuïteit te waarborgen en de ziekenhuiszorg gelijk toegankelijk te houden over het hele land. Tijdens de tweede golf van de coronapandemie heeft het LCPS meer dan 3.750 patiënten verplaatst en vervult het een essentiële rol bij het informeren van de acute zorgketen en overheid over zorgcapaciteit en toegankelijkheid van zorg.

Bron: | LNAZ | Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)