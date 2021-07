Jonge artsen binnen Franciscus aan de slag voor meer ’Zin in Zorg’!

Een team bevlogen jonge artsen in Franciscus Gasthuis & Vlietland startte deze week met de beweging ‘Zin in Zorg’. Door middel van ludieke acties vragen zij aandacht voor meer werkplezier. Vanuit hun overtuiging dat happy dokters zorgen voor happy patiënten. Woensdag 14 juli pitchte het team van jonge artsen, onder leiding van teamcaptain en arts-onderzoeker Yaar Aga, hun verbeterideeën voor meer werkplezier aan de Dragons’ Den, bestaande uit voorzitter raad van bestuur Marjolein Tasche, kinderarts en decaan medische vervolgopleidingen Nico Hartwig, internist nefroloog Yvonne Schrama, inspecteur IGZ Ian Leistikov en directeur Caroline van den Brekel van de LAD.

Ludieke actie

Na de pitch startte het team direct met een ludieke actie op de werkvloer, door met spiegels in het ziekenhuis het gesprek aan te gaan met andere jonge artsen en ervaren specialisten over wat werkplezier voor hen betekent.

Franciscus is het eerste ziekenhuis dat met een team jonge artsen meedoet aan de landelijke beweging ‘Zin in Zorg’. Hun ambitie is om bewustzijn te creëren rond de bestaande en gewenste werkcultuur. Te veel jonge artsen (arts-assistenten) kampen momenteel met burn-outverschijnselen of denken na over stoppen. Actie is vereist, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt voor diverse specialismen.



Met de landelijke beweging ‘Zin in Zorg’, willen jonge artsen op een positieve manier laten zien dat het ook anders kan. Ze zijn tegelijkertijd bereid om daar zelf ook iets aan te doen en niet door erover te klagen. Hun doel? Andere jonge artsen maar ook ervaren artsen inspireren hoe het anders kan. Naast het team in Franciscus zijn er ook 4 landelijke Zin in Zorg teams met ieder 10 jonge artsen aan de slag met verbetervoorstellen voor meer werkplezier.

Bespreekbaar maken

Yaar Aga, arts in opleiding tot cardioloog en arts-onderzoeker voert het Zin in Zorg team in Franciscus aan: ‘Het feit dat Franciscus ons de ruimte geeft om dit project op te zetten, de werkcultuur bespreekbaar te maken en we daarbij steun krijgen vanuit de Raad van Bestuur is uniek. Dit onderscheidt ons als ziekenhuis en toont aan hoe vooruitstrevend wij zijn. Ik weet zeker dat het ons ziekenhuis ook aantrekkelijk maakt voor toekomstige artsen in opleiding om hier hun opleiding te doen.

Waarom is verandering nodig? Van roeping naar beroep

Teamlid en kinderarts Jacintha Verhallen-Dantuma, al 17 jaar werkzaam in Franciscus: ‘De huidige generatie jonge artsen is net zo bevlogen als de oudere generatie. Maar passend bij deze tijd en bij hun generatie zien ze hun vak als een baan dat moet passen bij de rest van hun leven. Nog steeds hebben jonge artsen dezelfde bevlogenheid als de dokters die dit al eeuwenlang voor hen deden, maar wel ook met een (sociaal) leven naast het werk. Zorg van generaties, daar staan wij voor en daarom is het goed om in gesprek te gaan met deze jonge artsen.’

Fotobijschrift: Teamcaptain en arts-onderzoeker Yaar Aga en kinderarts Jacintha Verhallen

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland