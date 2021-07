Kinderarts Jasper Been: Maak de auto rookvrij

Rookverbod in de auto blijkt effectief in het buitenland





Een rookverbod voor auto’s met kinderen aan boord leidt in het buitenland tot ruim 30 procent minder blootstelling aan tabaksrook in de auto. Dat blijkt uit onderzoek, onder leiding van kinderarts-neonatoloog Jasper Been van het Erasmus MC Sophia. Been pleit voor dezelfde maatregel in Nederland, ‘hierdoor kunnen astmaklachten bij kinderen afnemen.’



Het onderzoeksteam verzamelde data van verschillende studies uit landen waar je niet meer mag roken in de auto als er kinderen bij zijn. Uit de bevindingen blijkt dat door deze beleidsverandering de rookblootstelling bij kinderen in de auto met ruim 30 procent afneemt. In Schotland nam ook het aantal ziekenhuisopnames voor astma-aanvallen bij kinderen af na deze maatregel. De bevindingen worden beschreven in The Lancet Public Health.



Bekeuring

In Engeland en in delen van Canada, waar de onderzoeken werden uitgevoerd, kun je een bekeuring krijgen wanneer je rookt in de auto met een kind erbij. Steeds meer landen volgen dit voorbeeld om kinderen te beschermen. Als het aan kinderarts-neonatoloog Jasper Been ligt, volgt ook Nederland dit beleid snel op.





Vroeger normaal

Been: ‘Vroeger vonden we het ook heel normaal om op werk of in publieke ruimtes te roken, daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen. Ik hoop dat dit straks ook geldt voor roken in de auto met kinderen erbij. Wanneer er gerookt wordt in de auto is de concentratie fijnstof tot 11 keer hoger dan de gemiddelde kroeg zonder rookverbod. Kinderen kunnen hierdoor op jonge leeftijd luchtwegklachten ontwikkelen zoals astma-aanvallen.’



‘Wetgeving voor rookvrije auto’s in het bijzijn van kinderen blijkt effectief in Engeland en in delen van Canada en de VS waar dit al een aantal jaar is ingevoerd. Naast handhaven hoop je dat de regel ook bijdraagt aan maatschappelijke verandering. Het moet niet normaal zijn dat kinderen worden blootgesteld aan schadelijke sigarettenrook en zeker niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een auto.’



Veel steun

In Nederland mag je nog roken in de auto met kinderen erbij. Recent onderzoek onder tieners in Amersfoort liet zien dat 15% wekelijks wordt blootgesteld aan sigarettenrook in de auto. Er is veel steun voor invoeren van de rookvrije auto voor kinderen, negen op de tien Nederlanders (en 80% van de rokers) vindt dat deze regel ingevoerd moet worden blijkt uit onderzoek[i].

Ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij zijn blij met het onderzoek. Voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij Michael Rutgers: `Kinderen horen op te groeien zonder de schadelijke gevolgen van roken. Dit onderzoek toont aan dat we nog meer kunnen doen om kinderen te beschermen. De wereld wordt rookvrij, wen er maar aan`.

Károly Illy, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: ‘Tabaksrook in een kleine ruimte zoals de auto is heel schadelijk voor kinderen. Het is de hoogste tijd om ook in Nederland de discussie over wetgeving op dit punt te voeren. Een raampje openzetten is echt niet genoeg.’

Bron: Erasmus MC