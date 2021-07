Met spoed beschikbaar genomineerd voor Computable Awards 2021

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is door het online platform Computable genomineerd voor de Computable Awards 2021, in de categorie Partnerproject. Samen met VZVZ verzorgt Nictiz de programma-organisatie van Met spoed beschikbaar, dat voor versnelling zorgt in het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen. We zijn dan ook trots op deze nominatie!

Succesvolste ICT-samenwerking

De redactie van Computable heeft in de redactionele categorie Partnerproject tien genomineerden aangewezen voor succesvolste ICT-samenwerking. Tot en met 10 oktober 2021 mag iedereen zijn stem uitbrengen.

Stemmen kan op de website van Computable.

Over het programma Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg om relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt in te kunnen zien en uit te wisselen. Dit leidt tot:

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

Efficiënter en sneller (keten)zorgproces (minder administratie)

Meer werkplezier voor zorgverleners

Kwaliteitsverbetering van het zorgproces

Met spoed beschikbaar doen we samen met:

Ambulancezorg Nederland, Beroepsvereniging Triagisten Nederland, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlands Huisartsen Genootschap, NVSHA (Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen), NVSHV SEH, Dutch Hospital Association, Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland

Bekijk wat Met spoed beschikbaar doet in deze video

De video geeft uitleg over de aanleiding en doelstellingen van het programma Met spoed beschikbaar.