VieCuri Venlo opent woensdag de deuren weer voor zijn patiënten

Na overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg heeft VieCuri deze middag toestemming gekregen om zich voor te bereiden op een herstart van het ziekenhuis in Venlo. Daarop heeft VieCuri besloten de zorg voor zijn patiënten op de hoofdlocatie van het ziekenhuis in Venlo – na de evacuatie van afgelopen vrijdag – per woensdag 21 juli te hervatten. De komende dagen wordt een complexe operatie verricht om alles in gereedheid te brengen voor een veilige herstart.

Maandag en dinsdag dicht

Alle afspraken en operaties op maandag waren al afgezegd en verzet. Dat gaat nu ook gebeuren met die van komende dinsdag, tenzij het telefonische afspraken betreft. VieCuri informeert zijn patiënten daar individueel over.

Voorbereidingen

De verplaatsing van bijna 240 patiënten en de aansluitende ontmanteling van het ziekenhuis in Venlo was afgelopen vrijdag een ongekende logistieke operatie. De technische en organisatorische herstart van VieCuri Venlo zal nog een graadje complexer zijn. Met alle veiligheidsvoorwaarden die de topklinische zorg van het ziekenhuis kent, wordt niets aan het toeval overgelaten. Daarvoor zijn twee volle dagen nodig.

Herstart

Alle zorg die VieCuri in Venray levert, gaat gewoon door. De dialysepatiënten en patiënten die komen voor bloedonderzoek konden de afgelopen dagen in Venray terecht. Zij zijn ook maandag en dinsdag welkom in Venray. Vanaf dinsdag kunnen patiënten al telefonisch contact opnemen met de poli’s van VieCuri Venlo. En vanaf woensdagmorgen zal de patiëntenzorg in Venlo weer als vanouds worden verleend. De concrete aanvangstijden communiceert VieCuri maandagmiddag via zijn website.

De patiënten die vrijdag naar andere ziekenhuizen zijn verplaatst die nog niet ontslagen zijn door het overnemende ziekenhuis en voor wie de vervolgzorg het beste in Venlo kan plaatsvinden, worden vanaf woensdagmiddag weer terugverwacht bij VieCuri. Zij worden daar uiteraard tijdig over geïnformeerd.

Bron: VieCuri