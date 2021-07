Steeds meer bedrijven bieden ‘burnout-break’ – wacht Nederland nieuwe golf burnouts?

Niet-behandelen burnout inmiddels even effectief als wel behandelen

Nu de corona-crisis langer duurt dan gedacht, dreigt een nieuwe golf burnouts. Steeds meer bedrijven, van LinkedIn tot datingapp Bumble, geven hun personeel een week verlof – een heuse ‘burnout-break’. Ellen Botman, stressexpert en CEO van Happy Brain ® Clinics, snapt wel dat bedrijven in actie komen. “Lange periodes met onzekere omstandigheden zorgen voor langdurige stress: een goed recept voor burnouts.”

Nieuwe golf corona-burnouts en burnout-breaks

Het aantal burnouts en de gemiddelde duur van een burnout steeg de afgelopen tijd flink, zo blijkt uit onderzoek: van 242 naar 290 dagen. Er zou bijvoorbeeld een nieuwe golf burnouts bij verpleegkundigen en verzorgenden ontstaan door ‘inhaalzorg’, zorg die uitgesteld werd en nu ingehaald wordt. Botman: “Niet alleen voor zorgpersoneel dreigt een burnout-golf: corona zorgt ervoor dat mensen meer last krijgen van stressklachten. Men maakt zich immers meer zorgen over hun baan, gezondheid, financiën of ingewikkelde thuissituatie.”

Opvallend is dat steeds meer bedrijven lijken te anticiperen op de onzekere omstandigheden en mogelijke gezondheidsrisico’s. The Guardian doopt het de ‘burnout-break’: vijf dagen gratis verlof, zodat de mentale gezondheid van medewerkers vergroot wordt. “Dat moet de kans op een burnout natuurlijk verkleinen, maar de vraag is of het echt helpt. Wat heeft een werknemer met langdurige zorgen over werk of gezondheid aan een weekje verlof?”

Maatschappelijke kosten burnouts stijgen

Doordat het aantal en de duur van burnouts stijgen, stijgen de maatschappelijke kosten voor burnouts. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 260 euro per dag, exclusief vervangingskosten en productieverlies. De jaarlijkse kosten van verzuim door stress worden geschat op 2,8 miljard euro. Dat bedrag loopt alleen maar verder op door het stijgend aantal corona-burnouts.

Botman: “Het gaat niet alleen om deze maatschappelijke kosten; tel daar gerust het persoonlijk leed bij op. Iemand verliest bijvoorbeeld alle energie en plezier in het werk en in het leven. Dat is niet in geld uit te drukken. Bovendien maakt iemand met chronische stress significant meer kans op het ontwikkelen van ernstige ziekten, zoals hart- en vaatziekten. Dat zijn verborgen gezondheidskosten.”

Niet behandelen even effectief

Botman stelt dat er nog te veel onduidelijkheid is omtrent de effectieve behandeling van burnouts. “De behandelingsduur van het reguliere aanbod is inmiddels zo lang, dat het niet behandelen van een burnout inmiddels even effectief is als wel behandelen. Dat is zorgwekkend.” Happy Brain® Clinics ontwikkelde daarom een Register-opleiding tot stress-interventie-expert. “Studenten die deze post-HBO-opleiding afronden, zijn in staat om stress-interventies toe te passen die de verzuimduur doen afnemen – of verzuim doet voorkomen. Deze interventies zijn effectiever, want ze gaan voorbij praten en pillen, iets wat een gestrest brein zelden goed doet”, aldus Botman. Deze opleiding gaat in september weer van start.

Over Happy Brain® Clinics

Happy Brain® Clinics is opgericht door Ellen Botman (neurosocioloog) en Caro Botman (transpersoonlijk psycholoog en executive coach). Happy Brain® Clinics zorgt ervoor dat een burnout wordt voorkomen of met twee maanden verdwijnt door middel van een evidence-based aanpak die is gebaseerd op inzichten uit de neurofysiologie. Hiermee onderscheidt het zich van andere behandelingen. Zie voor meer informatie: www.happybrainclinics.com.

Bron: Bureau Mirck