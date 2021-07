VieCuri houdt oplopende waterstand Maas nauwlettend in de gaten

Vanwege het snel oplopende waterpeil in de Maas is VieCuri Medisch Centrum in Venlo gisteren (vrijdag 16 juli 2021) volledig geëvacueerd. Ook zijn er preventief beschermende maatregelen getroffen tegen wateroverlast. Tot nu toe is er nog geen sprake van wateroverlast bij VieCuri. De waterstand wordt voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden.

Met man en macht gewerkt

Op vrijdag 16 juli 2021 is er met man en macht gewerkt om alle patiënten te evacueren. In 10 uur tijd zijn 237 patiënten verplaatst. Met hulp van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), vele ambulancediensten en diverse collega-zorginstellingen zijn alle patiënten die in VieCuri verbleven naar een veilige plek gebracht.

Daarnaast heeft VieCuri met hulp van Defensie ervoor gezorgd dat het ziekenhuis beter is beschermd tegen mogelijke wateroverlast. De oplopende waterstand en de kwetsbare plekken van de Maasdijk worden permanent in de gaten gehouden.

Hartverwarmende steunbetuigingen

Vanuit alle hoeken van het land heeft VieCuri steun ontvangen. Alle hulp en waarderende woorden zijn hartverwarmend. VieCuri is daarvoor meer dan dankbaar. En het ziekenhuis is trots op iedereen die heeft bijgedragen aan deze enorme klus, medewerkers en patiënten voorop. Vrijdagavond bracht demissionair premier Mark Rutte een bezoek aan VieCuri. Hij toonde zich zeer betrokken en onder de indruk van de saamhorigheid en de professionaliteit waarmee VieCuri met deze crisis omgaat.

VieCuri Venlo tot en met maandag 19 juli 2021 dicht

VieCuri Venlo is in ieder geval maandag 19 juli 2021 gesloten. Alle afspraken die maandag in Venlo stonden gepland, kunnen niet in Venlo plaatsvinden. Het ziekenhuis heeft alle patiënten van wie de afspraak wordt verplaatst of verzet hierover geïnformeerd. Voor patiënten die maandag een belafspraak hebben en nog geen bericht hebben ontvangen van het ziekenhuis, gaat de afspraak gewoon door.

Heropening

Over het verloop van de watersnood heeft VieCuri frequent contact met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg. De adviezen van de bevoegde autoriteiten zijn belangrijk voor de heropening van het ziekenhuis. Het besluit daartoe wordt uiterlijk zondagmiddag 18 juli om 18.00 uur genomen.

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp verplaatst

Huisartsenzorg en spoedzorg gaan gewoon door. Vanwege de sluiting van VieCuri Venlo is de Huisartsenpost van Cohesie (HAP) verplaatst naar Praktijk van Noord, Veestraat 5c in Venlo. De Spoedeisende Hulp (SEH) van VieCuri is ondergebracht bij Laurentius Ziekenhuis in Roermond en – na overleg met de HAP – bij Maasziekenhuis in Boxmeer. VieCuri en de huisartsen van Cohesie roepen inwoners uit de regio op om ook in deze bijzondere situatie bij spoedklachten gewoon de HAP via 0900-8818 te bellen. Bij acute, mogelijk levensbedreigende situaties is als altijd het landelijke alarmnummer 112 beschikbaar.

Bron: VieCuri Medisch Centrum