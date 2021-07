‘Meedoen in samenleving voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend’

Vijf jaar VN- verdrag handicap: een historisch verdrag voor mensen van wie de rechten nog niet vanzelfsprekend zijn | College voor de Rechten van de Mens

Op 14 juli 2021 is het VN-verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht. Maar de strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden. Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Luisteren naar een omroepbericht op het station, over een drempel stappen, een brief van de gemeente begrijpen of naar het toilet gaan. Doodgewone dagelijkse dingen die veel problemen kunnen opleveren voor mensen met een beperking. Als Vilans hebben we in de afgelopen 5 jaar ons best gedaan verandering teweeg te brengen. Zo geven we zorgorganisaties informatie over hoe ze kunnen werken aan meer inclusie. We vragen aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen. En informeren ook gemeenten en individuele zorgprofessionals hoe zij inclusiever kunnen werken. We zijn er nog lang niet maar gelukkig is er in de afgelopen vijf jaar wel wat veranderd. Mensen begrijpen waar toegankelijkheid over gaat, en ook dat het niet alleen over fysieke toegankelijkheid gaat maar ook over toegankelijke teksten of toegankelijke websites. Het is ook goed dat er steeds meer festivals toegankelijk zijn. De komende jaren zullen we nog verdere stappen moeten nemen op terreinen zoals onderwijs en arbeidsmarkt. Hier hebben mensen met een beperking echt nog niet dezelfde kansen en rechten als andere Nederlanders. Ook in de langdurende zorg kan er meer aandacht zijn voor de positie van mensen met een beperking. Daar valt nog veel te doen.

Inge Redeker, Senior adviseur, Vilans