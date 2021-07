VieCuri start patiëntenzorg weer op na evacuatie

Na de preventieve evacuatie van de patiënten op vrijdag 16 juli start VieCuri de patiëntenzorg in Venlo weer op. Woensdag 21 juli is het ziekenhuis weer volledig in bedrijf. Het ziekenhuis heeft uiteindelijk geen wateroverlast gehad.

Ontvangst geëvacueerde patiënten

Afgelopen vrijdag zijn 237 patiënten binnen 10 uur geëvacueerd. Een deel daarvan mocht naar huis, 170 patiënten zijn overgebracht naar 28 zorginstellingen elders in Nederland. VieCuri in Venlo is vier dagen gesloten geweest. Het opnieuw opstarten van het ziekenhuis duurde twee dagen.

De circa 60 patiënten die nog in andere instellingen verbleven, worden binnen twee dagen gefaseerd teruggebracht naar VieCuri Venlo. De coördinatie daarvan verzorgt VieCuri samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van woensdag 21 juli 9.00 uur tot donderdag 22 juli 16.00 uur worden deze patiënten weer in Venlo verwelkomd.

Voorbereidingen voor een veilige start

Er was veel nodig om de zorg weer in gereedheid te brengen na de dreigende wateroverlast. Voorraden zoals uniformen, medicijnen en andere zaken zijn vrijdag van de kelder verplaatst naar hoger gelegen afdelingen of vervoerd naar andere locaties. Alle apparatuur zoals MRI-scans, röntgenapparaten en laboratorium apparatuur waren uitgeschakeld en moesten opnieuw worden opgestart en getest.

De zorg kan alleen veilig starten als aan alle kritische randvoorwaarden is voldaan. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter van VieCuri: “De ontmanteling van ons ziekenhuis was één ding, maar de zorgvuldigheid waarmee we deze complexe en omvangrijke herstart hebben georganiseerd, vind ik indrukwekkend”.

Patiëntenzorg woensdag van start

De afspraken bij de poliklinieken, de dagbehandelingen en het operatieprogramma in Venlo starten woensdagmorgen op de normale tijden. De Spoedeisende Hulp en het Geboortecentrum Noord-Limburg ontvangen vanaf woensdag 9.00 uur weer patiënten.

Bron: VieCuri