Het grote SAS survival handboek in een nieuw jasje

Of je nu strandt in de jungle of hoog in de bergen, in de verzengende hitte of ijzige kou, Het grote SAS survival handboek biedt voor iedere uitdaging een oplossing. In september zelfs verkrijgbaar in een luxe uitvoering. Hét boek voor iedereen die zich bezighoudt met outdoor activiteiten, waar ook ter wereld.

Het boek staat boordevol onmisbare technieken om voedsel, water en onderdak te vinden, je aan te passen aan extreme omstandigheden en op natuurrampen te reageren. Deze vuistdikke uitgave bevat de modernste technieken en is voorzien van honderden duidelijke afbeeldingen in kleur. De bijbel op het gebied van overleven in barre omstandigheden. Een absolute must voor iedereen die zich weleens uit een onvoorziene situatie moet redden!

“Een zeer compleet overzicht van survivaltechnieken. Verrassend om te lezen hoe je kan overleven in de natuur” – Michiel



“Voorzien van duidelijke foto’s en zowel interessant voor beginners als gevorderden” – Rody



Over de auteur

John ‘Lofty’ wiseman heeft 26 jaar gediend bij de Britse Special Air Service (SAS). Dit handboek is gebaseerd op de trainingstechnieken van het beroemdste elitekorps van de wereld. Het Grote SAS Survival Handboek | De extreme editie | John Wiseman | 9789021582887 | € 37,50 | Verschijnt op 28 september 2021

Bron: Kosmos