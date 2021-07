Luie therapie om uit je dip te komen

Zelfs sceptici zijn enthousiast

Afgelopen weekend is het boek Leef meer, denk minder door NRC Handelsblad bestempeld als de ‘SOMBERSTOP – eindeloos piekeren, daar kun je ook gewoon mee ophouden.’

De journalist van NRC Handelsblad schreef het volgende:

‘Zorgeloos leven uit een boekje leren. Het zal ook niemand verbazen dat ik er niets van verwachtte… Maar tot mijn verbazing raakte het me diep.’ – NRC Handelsblad, katern Leven de zomer (zaterdag 17 juli 2021)

Luie therapie



Leef meer, denk minder is het perfecte zomerboek. Het boek beschrijft een relatief nieuwe therapie die al goed is onderzocht. Het gaat om Meta Cognitieve Therapie (MCT). Ook wel luie therapie genoemd. Als je helemaal niets denkt, dan doe je het goed. Een zorgeloze zomer, dat klinkt toch heerlijk?

Verkoopsucces



Sinds afgelopen zaterdag vliegen de boeken de deur uit en zijn er al meerdere herdrukken besteld en onderweg om de voorraad op peil te houden. Boekhandelaren zoeken naar manieren om toch boeken te kunnen bestellen, en de bestellingen voor de boekhandels stromen binnen.

Uit je dip met deze baanbrekende methode uit Denemarken



De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te veel denken. We analyseren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan en over de beslissingen die we moeten nemen. Maar het werkt niet.

In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je denkprocessen terug te krijgen en je weer goed te voelen. Leef meer, denk minder leidt je naar een beter leven door het beheersen van de aandacht die je aan je gedachten besteedt. In Denemarken wordt metacognitieve therapie inmiddels massaal omarmd.

Over Pia Callesen

Dr. Pia Callesen is gespecialiseerd in Meta Cognitieve Therapie (MCT). Pia heeft ruim 15 jaar ervaring in de klassieke cognitieve gedragstherapie en is specialist in de MCT methode. Ze heeft in de loop der jaren regelmatig individuele supervisie en coaching ontvangen van professor Adrian Wells (grondlegger van MCT).

Haar boek Leef meer, denk minder is een ongelooflijke bestseller in Denemarken met 75.000 verkochte exemplaren (op een inwoneraantal van 5,8 miljoen!). Ook staat het staat sinds verschijning bijna onafgebroken in de Top 50 bestsellerlijst van Denemarken (Saxo). En zijn de rechten wereldwijd verkocht.

Leef meer, denk minder | Grip op je gedachten voor een zorgelozer leven | Pia Callesen | 9789021583839 | € 20,99 | verschenen op op 13 juli 2021