‘Maak Nederland koploper patiëntenonderzoek’

Nederland heeft alles in zich om Europees koploper te worden in klinisch onderzoek

Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat er meer patiëntenonderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins worden gedaan in Nederland. Als de huidige vergunningsprocedures niet worden versneld, lopen we het risico achterop te lopen qua kennis en innovatie. Dat is nadelig voor patiënten, artsen én de economie.

Nederland doet relatief weinig patiëntenonderzoeken, of klinische studies zoals het officieel heet. Per 100.000 inwoners lopen er 3,2 studies naar nieuwe middelen in Nederland. Ter vergelijking: in Denemarken gaat het om 10,6 studies per 100.000 inwoners en ook de Belgen doen het met 6,2 studies per 100.000 inwoners ronduit goed.

Lage participatie

En dat is eigenlijk raar. Het medisch-academisch onderzoek is in Nederland al jaren van zeer hoog niveau. Met veertien universiteiten, acht umc’s en meer dan 200 publiek-private partnerships gooien we internationaal hoge ogen.

Nederland speelde een belangrijke rol met patiëntstudies bij verschillende innovaties in de behandeling van bepaalde typen kanker, infectieziekten, auto-immuunaandoeningen en de totstandkoming van Covid-19-vaccins. Artsen beseffen heel goed wat het belang is van klinisch onderzoek.

Procedures

Toch lopen we veel studies mis omdat de vergunningsprocedures in Nederland te lang duren. Waar in het buitenland onderzoeksvergunningen vaak nationaal zijn geregeld, moet in ons land ook het ziekenhuis in kwestie nog toestemming geven. Dat kost veel tijd waardoor andere landen er met de kennis vandoor gaan en geneesmiddelen voor hun patiënten al beschikbaar komen.

Europese regelgeving

De Europese Commissie wil de strategische soevereiniteit van Europa op het gebied van geneesmiddelen en gezondheidszorg vergroten. Dat houdt onder andere in dat er meer patiëntenonderzoeken gedaan moeten worden in Europa. Daarom heeft de commissie de European Clinical Trial Regulation (EU CTR) in het leven geroepen. Met als doel het vereenvoudigen en versnellen van klinisch geneesmiddelenonderzoek binnen de Europese Unie.

Invoering

Om er vanaf januari 2022 optimaal van te profiteren, moet Nederland deze nieuwe EU-wet wel snel worden ingevoerd. Daarom: overheid, ziekenhuizen, geneesmiddelenbedrijven en andere belanghebbenden sla de handen ineen.

We hebben bij de coronavaccins gezien wat het snel opstarten van patiëntenonderzoek oplevert: goede vaccins en geneesmiddelen die snel beschikbaar zijn. Dat willen we ook voor al die andere aandoeningen. Niet alleen patiënten profiteren daarvan ook onze artsen, onderzoekers én de economie. Laten we Nederland samen beter maken!

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. Gerard Schouw is de directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Bron: ANP Expert Support