Annelien Bredenoord naar Erasmus Universiteit

Het UMC Utrecht is enorm trots op de benoeming van Annelien Bredenoord als rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorzitter raad van Bestuur Margriet Schneider: “Namens alle medewerkers van het UMC Utrecht feliciteer ik Annelien met deze mooie nieuwe functie als eerste vrouwelijke rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Annelien heeft een enorme bijdrage geleverd aan de wetenschap door zich in te zetten om de zorg en het onderzoek nog menselijker te maken en vanuit verschillende invalshoeken de zorg van morgen mee te ontwikkelen. Ik wens haar veel geluk en succes in haar werk voor de Erasmus Universiteit.”

Vanaf 1 oktober start prof. dr. Annelien Bredenoord (1979) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) als nieuwe, en eerste vrouwelijke, rector magnificus van de EUR. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Zij volgt daarmee rector magnificus prof. dr. Frank van der Duijn Schouten op. Annelien Bredenoord is hoogleraar, lid van de Eerste Kamer, toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek.

Tot heden leidt Bredenoord de afdeling Medical Humanities in het UMC Utrecht, een interdisciplinaire afdeling met ethici, gezondheidsjuristen, medisch historici en narrative medicine: het gebruik van verhalen van zowel patiënten en zorgprofessionals om de zorg menselijker te maken. Haar onderzoeksgroep daar richt zich op ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals Artificial Intelligence, Big Data en biobanken, regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en stamcelonderzoek, genetica (zoals CRISPR/Cas) en voortplantingstechnieken.

“Ik geloof heel erg in de maatschappelijke rol die een universiteit heeft. We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering, polarisering, digitalisering, technologische innovatie, demografische ontwikkelingen en sociale ongelijkheid. Zowel het DNA van de EUR als haar ligging in de stedelijke regio Rotterdam bieden een uitstekend aanknopingspunt om dergelijke thema’s vanuit een interdisciplinaire invalshoek en dicht bij de realiteit van alledag te adresseren”, aldus Annelien Bredenoord.

Bredenoord studeerde theologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie in bij Utrecht. Gedurende haar academische carrière heeft Bredenoord een groot aantal bestuurlijke/adviserende functies bekleed, o.a. voor het ZonMw bestuur en bij de Raad van Toezicht Amsterdam UMC en veel maatschappelijke en leidinggevende ervaring opgedaan. Daarnaast is zij sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66 en sinds 2019 fractievoorzitter.

Prof. dr. mr. Jaap Winter, voorzitter Raad van Toezicht EUR: “We zijn zeer verheugd met de benoeming en het besluit van Annelien Bredenoord om de functie van rector magnificus te aanvaarden. Bredenoord is een erkend leider en internationaal pionier in haar vakgebied, een echte verbinder op verschillende vlakken. Ze is een aanwinst voor onze toonaangevende universiteit en wij zien uit naar de samenwerking met haar.”

Bron: UMC Utrecht