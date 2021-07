Saxenburgh: 2020 stond in teken van COVID-19 en ingebruikname nieuw ziekenhuis

Uit het jaarverslag 2020 blijkt dat de zorg vorig jaar voor Saxenburgh vooral in het teken stond van COVID-19. Daarnaast werd het Saxenburgh Medisch Centrum – met enkele maanden uitstel vanwege de coronasituatie – in gebruik genomen. De bouw van dit nieuwe ziekenhuis in Hardenberg heeft geleid tot vernieuwing op allerlei vlakken, zoals moderne apparatuur en herijking van bijna alle zorgprocessen.

Bestuurder Wouter van der Kam begint het jaarverslag 2020 met het uiten van zijn waardering. “De grote flexibiliteit van onze medewerkers, medische staf en vrijwilligers in het bestrijden van de corona pandemie die al langer dan een jaar gaande is, verdient een groot compliment. Mede dankzij hun enorme inzet alsook de toekenning van Covid-19 continuiteitsbijdragen en meerkostenvergoedingen konden we het jaar 2020 afsluiten met een positief financieel resultaat waarbij onze integrale Saxenburgh zorg met ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg (in samenhang) ten volle in de coronapandemie is aangesproken.”

Hij beschrijft het bouwen en het binnen de coronaregels in gebruik nemen van het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum als een buitengewone prestatie. In het nieuwe ziekenhuis is rekening gehouden met een kortere behandelduur. Immers, door nieuwe technologieën en door (nog intensievere) samenwerking met de huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio kan steeds meer zorg buiten de muren van het ziekenhuis worden ingevuld.

Zorgkwartier Ommen

In 2020 zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling van Saxenburgh tot een zorgnetwerk. Zo hebben medisch specialisten van Saxenburgh vorig jaar samen met huisartsen en andere zorgaanbieders de polikliniek in het nieuwe Zorgkwartier in Ommen in gebruik genomen. Daardoor kunnen nog meer mensen dichtbij huis, onder één dak, de nodige zorg krijgen.

Saxenburgh zet zich in voor het in samenhang met regionale spelers – met name Vitaal Vechtdal en Gezond Coevorden – verder vormgeven van preventie, zorg en welzijn, om de gezondheid en de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen. Deze aanpak is ook mogelijk door samenwerking met vijf verschillende ziekenhuizen in de omgeving.

Nieuwbouw Clara Feyoena Heem

Ook in de ouderenzorg was er vorig jaar volop beweging, naast alle hectiek die de pandemie met zich meebracht. Zoals de verdere uitwerking van de plannen voor de nieuwbouw van Clara Feyoena Heem in een voorlopig ontwerp. Kleinschaligheid binnen grootschaligheid is hierbij het uitgangspunt.

Bron: Saxenburgh