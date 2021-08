Sanne Abrahams nieuwe directeur Stichting Villa Pinedo: “Ik wil samen verschil maken voor kinderen met gescheiden ouders door liefdevolle aandacht en steun”



Villa Pinedo heeft een nieuwe directeur. Vanaf 1 september zet Sanne Abrahams de droom van Marsha Pinedo voort. Zij is de oprichtster van Villa Pinedo, die na 10 jaar stopt.



“Wij delen de droom over een wereld waarin écht geluisterd wordt naar kinderen met gescheiden ouders”, zegt Marsha. “De aandacht en oprechtheid waarmee Sanne Abrahams kinderen centraal stelt is écht, herkenbaar. Dat wij dezelfde visie delen, voelt goed. Met haar hebben wij een inspirerende en ondernemende directeur gevonden die Villa Pinedo verder gaat laten groeien. Om zo de kansen van kinderen met gescheiden ouders in onze maatschappij te vergroten.”

Gewoon kind kunnen zijn

Villa Pinedo gelooft in een wereld waarin kinderen niet emotioneel belast worden met de scheiding van hun ouders waardoor zij gewoon kind kunnen zijn. Waarin gescheiden ouders verbonden blijven en respectvol met elkaar omgaan. Zo leren kinderen dat je ook na een breuk verder kunt. Villa Pinedo gelooft in een wereld waarin kinderen zich vrij voelen en liefde en vertrouwen ervaren in zichzelf en hun omgeving.



Villa Pinedo is een community van en voor kinderen met gescheiden ouders. Een veilige plek waar inmiddels 5300 kinderen hun ervaringen hebben gedeeld met Buddy’s. Kinderen en jongeren steunen elkaar. Op dit moment bieden 450 ervaringsdeskundige jongeren (Buddy’s) aan kinderen en andere jongeren online een luisterend oor.

Stichting Villa Pinedo geeft iedereen de ruimte om (negatieve) ervaringen om te zetten in positiviteit en kracht.



Niet alleen hoeven doen



De afgelopen 10 jaar hebben duizenden kinderen met gescheiden ouders ervaren dat zij niet de enige zijn die een scheiding doormaken en dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Ook hebben de vrijwillige jongeren aan professionals tijdens trainingen geleerd wat er in het hoofd en hart van kinderen met gescheiden ouders om kan gaan. Villa Pinedo gelooft in de inzet van ervaringsdeskundigheid, in de innerlijke wijsheid van kinderen en jongeren. Met dit gegeven als uitgangspunt is de stichting klaar voor het volgende decennium met Sanne Abrahams aan het roer om nog veel meer kinderen een luisterend oor te bieden.



Marsha Pinedo is nog tot eind september werkzaam om de overdracht te voltooien.



Stichting Villa Pinedo wordt gesteund door de VriendenLoterij, Adessium Foundation, Oranje Fonds, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Saxum Volutum, Stichting Jong, Fred Foundation, Janivo Stichting, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Fonds Welzijnswerk, Fundatie van der Santheuvel, Sobbe, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Boschuysen en Sint Jacobs Godshuis.



Voor meer informatie over Villa Pinedo: www.villapinedo.nl

Bron: Villa Pinedo