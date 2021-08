KPN Mooiste Contact Fonds neemt ouderen mee op 1e uitje sinds lange tijd

550 ouderen genieten samen met KPN-vrijwilligers van musical The Sound of Music in het AFAS Circustheater Scheveningen

550 ouderen zijn samen met 550 KPN-vrijwilligers naar musical The Sound of Music geweest. Voor veel van deze ouderen, die in verschillende verzorgingshuizen in het land wonen, was dit het eerste uitje sinds een hele lange tijd. En daar werd door velen enorm naar uitgekeken.

Eenzaamheid groot probleem

Eenzaamheid is een groot probleem. Er zijn in Nederland 1 miljoen eenzame ouderen. Van alle 75-plussers voelt zelfs 56% zich eenzaam. Voor de coronacrisis was eenzaamheid al een groot probleem in Nederland en door de pandemie is sociaal contact voor veel ouderen nog schaarser geworden. Velen hebben lange tijd minder bezoek gehad en de dagbesteding moeten missen. Een uitje naar een museum of theater zat er al helemaal niet in.

“Gelukkig is het weer mogelijk om op een veilige manier naar het theater te gaan”, aldus Mark Versteegen, directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds. “Na een hele lange tijd hebben we vandaag 550 gasten, voor wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is, laten genieten van deze prachtige musical over de kracht van liefde in een angstige tijd. En het was extra speciaal omdat er weer KPN-vrijwilligers mee konden. Want samen, geniet je nog meer.”

Bekijk hier de video waarin te zien is hoe de ouderen genoten van het hartverwarmende verhaal over Maria en de familie Von Trapp.

Over het KPN Mooiste Contact Fonds

Al meer dan dertien jaar verbindt het KPN Mooiste Contact Fonds mensen die zich eenzaam voelen met de wereld om hen heen en met talloze initiatieven heeft het fonds al vele tienduizenden mensen bereikt. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om haar projecten te steunen.

Bron: KPN