CBG-voorzitter Ton de Boer herbenoemd voor tweede termijn

Prof. dr. Ton de Boer is herbenoemd als voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Hij begint daarmee aan zijn tweede termijn van vier jaar als Collegevoorzitter.

Beeld: Bart Versteeg

De Collegeleden, en dus ook de voorzitter, worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Op 1 augustus 2017 volgde Ton de Boer Bert Leufkens op die tien jaar voorzitter was.

“Ik vind het nog steeds een eer om als Collegevoorzitter bij te dragen aan meer vertrouwen in geneesmiddelen. Want dat is waar het CBG, door beoordeling en bewaking van werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen, elke dag aan werkt. Ik vind het een voorrecht om als Collegevoorzitter met een groep zeer deskundige en gedreven collega’s hier aan te mogen bijdragen. Zodat patiënten op hun medicijnen kunnen vertrouwen”, aldus Ton de Boer.

Dat werken aan vertrouwen als Nederlandse medicijnautoriteit is tijdens de eerste termijn van De Boer veel zichtbaarder geworden. “We traden de laatste jaren al meer naar buiten. Maar mede dankzij de coronapandemie kwam dat in een stroomversnelling. Doelbewust hebben we gewerkt aan toegankelijkere informatie, bijvoorbeeld over de coronavaccins. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Vaccin in het Kort. Dat alles met als doel om het vertrouwen in geneesmiddelen en vaccins te vergroten.”

Over het College

Het CBG neemt besluiten over de toelating van medicijnen op de Nederlandse markt. Het College bestaat uit maximaal 17 leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn medisch-specialisten, ziekenhuisapothekers, hoogleraren en andere deskundigen. Het zijn toonaangevende experts op hun vakgebied. Ze vervullen de functie van Collegelid naast hun dagelijks werk.

Over Ton de Boer

De Boer (1955) is arts, epidemioloog en klinisch farmacoloog. Hij werkte als arts-assistent Interne Geneeskunde en promoveerde op het gebied van klinische farmacologie. Na diverse onderzoeks- en onderwijsfuncties bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en later en later de Universiteit Utrecht (UU) is hij sinds 2001 hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn aantreden als Collegevoorzitter was hij bij de UU ook onderwijsdirecteur van de Apothekersopleiding en hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Naast zijn voorzitterschap blijft hij parttime hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Bron: CBG