Achterstand in de armste landen wordt slechts marginaal verkleind’

De Verenigde Staten zeggen half miljard vaccins aan 100 landen toe. Uiteraard moeten zulke gestes gewaardeerd worden en hopelijk volgen er meer landen. Tegelijkertijd is het een feit dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en ook de Europese Unie al bezig zijn met de voorbereiding voor een derde ‘booster’ om de beschermingsgraad van al gevaccineerde burgers te verhogen, als reactie op de dreiging van nieuwe varianten van het coronavirus. De achterstand in de armste landen in de wereld wat betreft de dekkingsgraad wordt zo slechts marginaal verkleind. Het continent Afrika laat de grootste achterstanden zien. Op dit moment zijn er 72 miljoen doses toegediend in Afrika, op een bevolking van 1,4 miljard, wat neerkomt op 5 doses per 100 inwoners, met minder dan 2% van de bevolking volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: in Nederland is dat 114 doses per 100 inwoners. De verschillen tussen arme en rijke landen blijven gigantisch en worden eerder groter dan kleiner. De gezondheidszorg in grote delen van Afrika en Azië is niet opgewassen tegen de impact van de pandemie, ook al ogen de besmettingscijfers laag. We moeten blijven herhalen: we zijn pas echt veilig voor het virus, als iedereen beschermd is.



Jos Dusseljee is expert gezondheidszorg in ontwikkelingslanden bij Cordaid