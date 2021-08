Piek lijkt bereikt in ziekenhuisopnames, 44% minder positieve coronatesten

In de afgelopen week zijn 541 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 23 minder opnames dan in de week ervoor toen 564 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden 130 nieuwe opnames op de IC intensive care ’s gemeld, een toename van 15 in vergelijking met de week ervoor toen er 115 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Positieve coronatesten

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde van 215 in de week ervoor naar 121 in de afgelopen week (-44%). In alle leeftijdsgroepen (figuur 1) en in alle regio’s daalde het aantal meldingen.

Minder mensen kwamen naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst locaties om zich te laten testen. In de afgelopen kalenderweek lieten ruim 166.000 mensen zich testen bij de GGD teststraten, dat is 36% minder dan in de week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag in de GGD teststraten daalde eveneens van 13,6% naar 12,4% van de testen.*



* Dit percentage positief is exclusief de testen die zijn afgenomen in het kader van reizen. Om op reis te kunnen gaan, hebben ruim 26.000 mensen zich laten testen bij de GGDteststraten en hebben ruim 383.000 mensen zich laten testen bij commerciële testlocaties. In totaal bleek van deze geteste reizigers 0,5% positief te zijn.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, op basis van positieve coronatesten, daalde verder van 0,80 op 12 juli naar 0,69 (ondergrens 0,67 – bovengrens 0,71) op 19 juli.

Grafiek aantal meldingen per 100.000 inwoners

Figuur 1. Aantal meldingen van COVID-19 per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep.

Vaccinatiestatus

In juli kregen 181.920 personen een positieve testuitslag. Daarvan is van 150.275 personen (83%) de vaccinatiestatus bekend. Van deze 150.275 mensen waren de meeste (88,5%) mensen niet gevaccineerd (71,8%) of niet volledig gevaccineerd (16,7%) tegen corona. Van de mensen met een positieve testuitslag en met bekende vaccinatiestatus was 11,5% volledig gevaccineerd. ** (1)

**Volledig gevaccineerd:

Minimaal twee weken nadat de laatste vaccinatie van het schema is gezet.

Niet volledig gevaccineerd:

Mensen die langer dan twee weken geleden hun eerste vaccinatie hebben ontvangen, waarvan twee prikken nodig zijn, of die hun tweede vaccinatie korter dan twee weken geleden hebben ontvangen.

Niet gevaccineerd:

Mensen die geen vaccin hebben ontvangen.

Mensen die korter dan twee weken geleden hun eerste vaccinatie of enige vaccinatie (zoals bij Janssen) hebben ontvangen.

(1) Dit bericht is op 5 augustus aangepast omdat in de eerdere tekst onjuist de sub-categorie “Mensen die korter dan twee weken geleden hun eerste vaccinatie of enige vaccinatie (zoals bij Janssen) hebben ontvangen.” was opgeteld bij het percentage voor mensen in de categorie “Niet volledig gevaccineerd”. Dat is in deze tekst hersteld.

Bron: RIVM