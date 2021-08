Compendium Geneeskunde lanceert eerste fysieke doktersglossy

Compendium Geneeskunde lanceert een eerste fysieke doktersglossy tijdens de introductieweken van faculteiten Geneeskunde door heel Nederland. Dit zomerboek voor medische professionals staat vol met interviews, puzzels en kleurplaten. De fysieke exemplaren zullen onder meer worden weggegeven als cadeautje in de goodiebags van de introductieweken.

In 2020 kwam Compendium Geneeskunde al met een digitaal zomer- en winterboek voor zorgprofessionals. Het eerdere digitale concept werd enthousiast ontvangen door medische professionals en geneeskundestudenten. De digitale glossy’s werden meer dan zesduizend keer gedownload. “Omdat de glossy’s echt populair zijn, wilden we dit jaar naast de digitale editie ook een fysiek exemplaar uitbrengen”, vertellen Veerle Smit en Romée Snijders, founders van Compendium Geneeskunde.

Van offline naar online doktersglossy

Het oorspronkelijke idee voor een zomerboek kwam van het team van Compendium Geneeskunde. Zij bedachten een soort Tina Zomerboek maar dan voor zorgprofessionals. Na de digitale zomer- en winterboeken van vorig jaar, volgt nu het eerste fysieke zomerboek. Het team van Compendium Geneeskunde heeft er samen met partners hard aan gewerkt en is er trots op. Er wordt nagedacht om komende winter een volgende fysieke glossy uit te brengen.

Verhalen uit de praktijk

De doktersglossy is gevuld met de laatste onderzoeken en ervaringen rondom werken als coassistent, het doktershandschrift en er is een interview met een arts in Afrika: Nathasja van Leeuwen. Ook is er een nieuwe rubriek toegevoegd met ‘lockdown confessions’, waarin diverse herkenbare bloopers zijn opgenomen en worden podcast- en boekentips gegeven. Romée Snijders en Veerle Smit doen uitgebreid hun verhaal over hun geneeskundestudie die leidde tot het oprichten van hun medische uitgeverij. Het merendeel van de 3.000 gedrukte exemplaren wordt uitgedeeld aan startende geneeskundestudenten tijdens de introductieweken van faculteiten Geneeskunde door heel Nederland. De digitale versie van de zomerglossy is vanaf 3 augustus 2021 hier te downloaden. De offline zomerglossy’s worden vanaf deze week verspreid.

Bron: Mediacontent