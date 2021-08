Voorzitter NFU aan minister voor Medische Zorg: voer moties spoedig uit

De medewerkers van de umc’s verdienen een goede cao, met een passende beloning en aantrekkelijke arbeidsomstandigheden. Daar hebben zij recht op, altijd, en zeker gezien hun enorme inspanningen tijdens de COVID-19 pandemie en de daaropvolgende periode van inhaalzorg. Maar vooralsnog stelt de overheid geen extra gelden beschikbaar. Daarom heeft NFU-voorzitter Margriet Schneider per brief een dringende oproep hiertoe gedaan aan de minister voor Medische Zorg.

De vakbonden gaan voor een generieke loonsverhoging van 3% bovenop inhoudelijke verbeteringen, die ook geld kosten. Afgezien van het feit dat de laatste cao – met een loonsverhoging van 3% – nog doorwerkt tot en met juli van dit jaar, is die wens voor de NFU financieel niet realistisch. Margriet Schneider: “We willen als umc’s geen hypotheek op de toekomst nemen. We dringen daarom bij de minister aan op spoedige uitvoering van de moties in de Tweede Kamer en opvolging van het SER-advies. Via deze brief roepen we het nieuwe kabinet alvast op extra investeringen te doen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden voor onze mensen”.

De middelen die er wél zijn, wil de NFU in de nieuwe cao inzetten voor de functiegroepen waar de grootste achterstand is ten opzichte van de buitenwereld: het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel. Ook het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van 12 mei jl. gaat in die richting: de SER adviseert de overheid meer geld vrij te maken voor de middengroepen, waar de schaarste en de druk het grootst is.

Bron: NFU