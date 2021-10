Care4homecare lanceert eerste ITB-app van Nederland voor digitale begeleiding in zorgtraject

Vanaf vandaag kunnen alle ITB-patiënten die behandeld worden door Care4homecare gebruik maken van de eerste ITB-app van Nederland. De app is ontwikkeld als digitale begeleiding in het zorgtraject voor patiënten met ernstige spasticiteit of pijn die gebruik maken van Intrathecale Toediening van Baclofen, ook wel ITB-therapie genoemd. Het unieke aan de app is dat de patiënt via pushmeldingen relevante informatie ontvangt op het juiste moment in zijn of haar ITB-therapie. Dat gebeurt via korte en duidelijke teksten, authentieke video’s van thuisbehandelingen én handige animaties die overzichtelijk terug te vinden zijn in de persoonlijke tijdlijn van de patiënt. Op die manier zijn patiënten nu nog beter geïnformeerd over hun zorgtraject en de behandeling aan huis.

Patiëntvoorlichting op het juiste moment

De app wordt gebruikt door patiënten met ernstige spasticiteit. Deze mensen hebben een geïmplanteerde medicijnpomp in de buik die de juiste hoeveelheid van het medicijn baclofen afgeeft in de vloeistof rondom het ruggenmerg, waardoor spierontspanning ontstaat. Met regelmaat hervult het medisch team van Care4homecare deze medicijnpomp met baclofen bij de patiënt thuis. Het zorgtraject duurt ongeveer zeven jaar waarna een nieuwe medicijnpomp wordt geïmplanteerd.

Dat dit soort zorgtrajecten vaak lang en soms ingewikkeld te begrijpen zijn voor patiënten, merkte ook de ambulante kliniek Care4homecare. Zij werken nauw samen met academische ziekenhuizen om deze patiënten met spasticiteit aan huis te behandelen. Verpleegkundig specialist Andrea: “Tijdens een afspraak op de polikliniek in het ziekenhuis werden patiënten overladen met allerlei informatie die soms pas maanden later van toepassing is. Daardoor bleef te weinig informatie hangen. Dankzij de ITB-app krijgen patiënten deze informatie nu aangeboden op het juiste moment in hun zorgtraject. Willen ze toch vooruit lezen? Dan kunnen ze altijd alle informatie terugvinden in de app. Dat is ook handig voor bijvoorbeeld mantelzorgers of andere zorgprofessionals.”

Veelbelovende resultaten

De app is een succes. Uit de drie maanden durende pilotfase met testpatiënten bleek dat zij zich beter geïnformeerd voelden door het gebruik van de app. Care4homecare directeur Myriam van Haften: “Het is mooi om te zien dat innovatie technologieën een steeds prominentere rol krijgen in de ondersteuning van onze zorgtrajecten. We zien dat onze patiënten dit waarderen. Met name de vele animaties en video’s scoren in de evaluatie hoog. Daar zijn we als team trots op. Waarom? We kunnen zo informatie, zoals de belangrijke leefregels na de pompimplantatie heel duidelijk en visueel overbrengen. Ook de video’s van de thuisbehandelingen geven nieuwe patiënten rust en vertrouwen, want ze weten wat ze kunnen verwachten. Ook dat is voor ons belangrijk in goede patiëntvoorlichting.”

Met deze veelbelovende resultaten vindt vandaag de lancering plaats voor meer dan 600 ITB-patiënten door heel Nederland.

Doorontwikkeling van de app

Ook nu de app live is, wordt deze verbeterd, vertelt Van Haften. “Zo werken we samen met appontwikkelaar Pharmi in een tweede fase toe naar een bredere toepasbaarheid van de app. Hierin nemen we een planningsysteem op, zodat patiënten altijd kunnen terugvinden wanneer hun afspraak gepland staat. Maar ook is er de wens voor een functionaliteit waarmee patiënten hun eigen pompuitdraai kunnen terugvinden. Op die manier wordt de app naast een goede informatiebron ook gebruikt als ondersteunend kanaal in de behandelingen aan huis.”

Over Care4homecare

Care4homecare is als ambulante kliniek onderdeel van Mosadex Groep. Wat dat betekent? Wij zetten ons in voor patiënten die medisch specialistische zorg thuis kunnen en willen ontvangen. Ons team voert thuisbehandelingen uit voor patiënten die baat hebben bij een oncologiebehandeling, last hebben van ernstige spasticiteit en mensen die complexe medische zorg nodig hebben in de palliatieve fase. Bij Care4homecare zijn we volledig ingericht en gespecialiseerd om de zorg op locatie van de patiënt te verlenen. Hoe we dat realiseren? Met een gespecialiseerd medisch team en met innovatieve technologieën. En altijd in nauwe samenwerking met specialisten in het ziekenhuis.

