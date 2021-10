Wat is een uitvaartverzekering?

Vaak krijgen we de vraag, wat is een uitvaartverzekering nou precies? Een uitvaartverzekering is een vorm van verzekeren waarbij kosten voor de crematie of begrafenis worden vergoedt. Dit kan bijvoorbeeld via de verzekeraar, dan worden er afspraken gemaakt over de kist, het rouwdrukwerk, de catering, etcetera.

Een uitvaart is niet goedkoop

Door een uitvaartverzekering te nemen zullen nabestaanden niet worden opgezadeld met torenhoge kosten. Een verzekering voor overlijden is in de meeste gevallen zeker een te bevelen. Het is wel zo prettig wanneer de kosten gewoon worden gedekt, want de kosten voor de gemiddelde uitvaart variëren toch algauw tussen de €6.000 tot €10.000.

Voor wie is de uitvaartverzekering bedoeld?

Een uitvaartverzekering kan bedoeld zijn voor iedere, volwassen, jonge kinderen, baby’s en ouderen.

Ongeveer 70 procent van de Nederlandse bevolking heeft een afgesloten uitvaartverzekering. Meer dan 38 procent daarvan heeft een naturaverzekering.

Welke soorten?

Er zijn diverse vormen van de uitvaartverzekering. De ene verzekering keert aan de nabestaanden een som geld uit terwijl de ander juist voor dekking zorgt in natura waarbij er meerdere soorten service wordt verleend zodra de verzekerde overlijdt. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk vooraf al compleet te bepalen hoe de uitvaart eruit komt te zien.

De naturaverzekering

De meeste verzekerden in Nederland hebben dus een naturaverzekering, bij een naturaverzekeringen worden de kosten gedekt in de vorm van goederen en diensten die bij de uitvaart horen, soms dus van te voren afgesproken. In dit geval is de verzekeraar verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. Meestal is er ook sprake van een basispakket, en dan kan er nog een aanvullend pakket worden met uitgebreide opties worden meegenomen indien gewenst. Dit is vaak al van te voren afgesproken en het staat dus meestal vast. Dat is vooral voor de nabestaanden, zodat zij niet voor onverwachte kosten komen te staan.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering zullen de nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen waarmee de uitvaart kan worden bekostigd. Dat is echter geen verplichting. Dat is het risico van de kapitaalverzekering. Echter, het grote voordeel is de volledige vrijheid van de nabestaanden in het bepalen van hoe het verzekerde bedrag zal worden besteed. Echter, soms kan dat een nadeel zijn, bijvoorbeeld wanneer er verschillende meningen zijn over hoe het geld moet worden besteed en de verdeling van de geldsom over de uitvaart. Soms kan er ook een voorschot worden aangevraagd op het kapitaal wanneer de verzekerde met een terminale ziekte te kampen heeft.

Sommenverzekering

Ook bestaat er de sommen uitvaartverzekering. Deze lijkt op de kapitaal uitvaartverzekering. De verschillen zitten hem dat het verzekerde bedrag alleen kan worden besteed aan de uitvaart, terwijl dit niet zo is bij een kapitaalverzekering. Daarnaast kunnen de nabestaanden de uitvaart verzorgen en diensten vrij kiezen.

Vergelijken

