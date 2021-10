‘Zelfafnametest baarmoederhalskanker bevordert deelname bevolkingsonderzoek’

Door de zelfafnametest voor baarmoederhalskanker zullen meer vrouwen gaan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Jaarlijks krijgen ongeveer 800 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Deze kwaadaardigheid komt vooral voor bij jonge vrouwen in de leeftijd tussen 35 en 40 jaar.

Landelijk laat slechts 49.7% van de vrouwen in de leeftijdscategorie 30 t/m 60 jaar een uitstrijkje maken in het kader van de screening op baarmoederhalskanker. In de groep waarin screening eigenlijk het belangrijkst is, in de categorie 30 t/m 35 jaar is de deelname zelfs onder de 40%. Door invoering van een zelfafnametest zal met name deze groep jonge vrouwen sneller meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Over Marc-Jan Janssen

Marc-Jan Janssen (50) is gynaecoloog/oncoloog en zorgmanager in het Medisch ­Spectrum Twente. Hij werkte zeven maanden als ­gynaecoloog en onderzoeker in Londen. Daar ­begon hij illustraties te maken van zijn dagelijks leven. In 2015 vestigde hij zich als illustrator. Marc-Jan is ­getrouwd en heeft twee kinderen.

Marc-Jan Janssen, Gynaecoloog-oncoloog, Medisch Spectrum Twente