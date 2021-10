Hoe gezond is James Bond? – A flu to a kill

No time to die: de ziekteverwekkers rond geheim agent 007

James Bond maakte tussen 1962 en 2021 in totaal 25 films. In al die films wast geheim agent 007 slechts twee keer zijn handen, ook al verblijft hij vaak in weinig hygiënische oorden met grote gezondheidsrisico’s. Onderzoekers van het Radboudumc maakten een inventarisatie van de risico’s in de 47 landen die James Bond bezocht, met de adviezen van het Center for Disease Control als maatstaf. De resultaten van hun onderzoek zijn nu gepubliceerd in Travel Medicine & Infectious Diseases. Bond liep veel meer gevaar dan wij altijd dachten.

“Hoe doet James Bond dat toch?”, dacht promovendus Wouter Graumans van het Radboudumc, toen hij bij een werkbezoek in Burkina Faso een fikse voedselvergiftiging had opgelopen. Ter check keek Graumans, samen met epidemioloog Teun Bousema en malariaonderzoeker Will Stone, alle Bond films en maakte een overzicht van de gezondheidsrisico’s waaraan Bond zichzelf blootstelt.

Zo leidt Bond in Live and Let Die hongerige krokodillen af met rauwe kip, zonder daarna zijn handen te wassen. We zien hem met vele ‘Shaken, not stirred’ martini cocktails, terwijl hij nooit een glas water tussendoor drinkt. En Bond onderneemt in zijn films 59 seksuele escapades, waarbij hij geen tijd neemt voor het uitwisselen van informatie over de seksuele geschiedenis van beide partners, of het bespreken van voorbehoedsmiddelen.

Lees hier alles over de gezondheidsrisico’s die James Bond tijdens zijn carrière heeft gelopen.

Bron: Radboudumc