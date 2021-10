Bloedbank Dordrecht is verhuisd

Bloed en plasma doneren in Dordrecht kan vanaf vandaag op de gloednieuwe locatie van Sanquin Bloedbank in Het Palet aan het Dudokplein. De nieuwe, grotere vestiging is vijf dagen per week geopend.



In Dordrecht en omgeving zijn ongeveer 5000 mensen bloeddonor, en nog eens 2600 mensen doneren plasma. Sanquin hoopt in de nieuwe vestiging ook nieuwe donors te kunnen verwelkomen. Mensen staan er niet vaak bij stil, maar één op de vier mensen in Nederland heeft ooit een bloedproduct nodig. En maar 2% van de Nederlanders is donor. Deze donors zijn levensreddend voor duizenden patiënten per jaar.



Irene Bouwer, teamleidster van Sanquin Bloedbank in Dordrecht, is heel blij met de nieuwe vestiging: “Deze vestiging is veel groter, we gaan van 12 naar 21 stoelen. De oude vestiging was te klein om te groeien in het aantal donors, daar kunnen we nu wel weer aan werken. Bovendien kun je op deze vestiging vlakbij gratis parkeren, en stoppen de bus en de trein voor de deur. Wat ons betreft is deze plek een schot in de roos!”

Afgelopen maanden zijn de bestaande donors al op de hoogte gebracht van de verhuizing. Vorige week was de Bloedbank twee dagen dicht om de verhuizing te regelen. Vanaf vandaag staat het team klaar om oude en nieuwe donors met open armen te ontvangen.



Bloed- en plasmadonors doneren een aantal keer per jaar. Om donor te worden moet je tussen de 18 en 65 jaar zijn en gezond. Om te kijken of je geschikt bent als donor, of om je aan te melden, kun je terecht op sanquin.nl.

Bron: Sanquin