‘Lachgas is heel schadelijk voor hersenen’

Medisch contact schrijft over de forse toename van neurologische klachten na recreatief lachgasgebruik. Alle donkere vermoedens over de schadelijkheid van lachgas worden bevestigd door een inventarisatie onder neurologen: het inhaleren van ballonnetjes vol N2O blijkt verre van onschuldig. Strengere regelgeving is daarom nodig.

Eind mei 2019 riep de Hersenstichting de overheid al op om lachgas voor recreatief gebruik te verbieden. Lachgas wordt vaak gebruikt als partydrug en is niet ongevaarlijk. Bij veelvuldig in- en uitademen bestaat er een kans op zuurstoftekort in de hersenen, waardoor mensen kunnen flauwvallen. Hoe vaker het wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. In korte tijd veel lachgas gebruiken, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 en blijvende schade aan spieren en conditie.

Vooral voor jonge gebruikers kan het gebruik van lachgas extreem schadelijk voor de hersenen zijn. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. Dit geldt met name voor klachten als verwardheid en hoofdpijn. Wanneer iemand in korte tijd grote hoeveelheden lachgas gebruikt, kan een vitamine B12-tekort leiden tot hersenschade. Aanleiding: Lachgas is een schadelijke drug | medischcontact

Malou Fanchamps, Medewerker Kennis & Innovatie, Hersenstichting