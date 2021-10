Aan de slag in de zorg met een HBO opleiding?

Momenteel trekt de arbeidsmarkt weer flink aan. Hierdoor is het weer eenvoudiger om een baan te vinden. Maar de kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan. Sommige beroepen bieden voldoende tot goede kans op werk, de zogeheten kansberoepen. Sommige beroepen bieden een veel betere kans op werk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures, dit zijn krapteberoepen ofwel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.

Maar welke beroepen zijn kansrijk om aan de slag te gaan en welke HBO opleidingen maken de kans op een baan groter. Met andere woorden, waar liggen de beste kansen op de arbeidsmarkt en wat zijn kansrijke en minder kansrijke beroepen ? De lijst met kansrijke beroepen gebruikt UWV om werkzoekenden een richting te geven waar baankansen liggen en om waar nodig omscholing in te zetten. Veel van die kansrijke beroepen zijn zorgberoepen, zoals verzorgende IG, wijkverpleegkundigen, operatieassistenten en GZ psychologen. Voor veel van deze beroepen heb je een HBO-opleiding, zoals de HBO verpleegkunde opleidingen .

Als hbo–verpleegkundige help je mensen met een beperking, handicap of (dreigende) ziekte in de thuiszorg of in ziekenhuizen, in de gehandicaptenzorghuiszorg, in de psychiatrie, verpleeghuizen, bij GGD’s, Kraamzorg, schoolartsendienst en in de GGZ.

Hbo-verpleegkundigen helpen met de dagelijkse verzorging en verrichten verpleegtechnische handelingen

Je hebt als verpleegkundige specifieke verpleegtechnische taken, die afhankelijk zijn van de afdeling of instelling waar je werkt. Op een chirurgische afdeling van een ziekenhuis verzorg je bijvoorbeeld wonden en operatieve ingrepen, breng je een katheter, leg je een infuus aan, enzovoort. Daarnaast bereid je medische onderzoeken en operaties voor door de benodigde instrumenten en apparatuur klaar te zetten. Een verpleegkundige bij de GGD zal zich bezighouden met de bestrijding van infectieziekten, inentingen en het geven van voorlichting.

Als verpleegkundige ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een behandelplan, dat je in overleg met de arts of specialist hebt samengesteld. Je coördineert de zorg op jouw afdeling: je regelt allerlei zaken en geeft personeel en verpleegkundigen op lagere niveaus duidelijke instructies over wat wel en wat niet moet gebeuren.

Als verpleegkundige heb je een afwisselend beroep. Je overlegt geregeld met de artsen en specialisten en zij geven je ook instructies. Je ondersteunt hen intensief bij hun werk, bijvoorbeeld gedurende onderzoeken en behandelingen of het”visite lopen”.

Als je een ander beroep in de zorg zoekt. Met de lijst kansrijke en minder kansrijke beroepen geeft UWV een goed beeld van de kansen op de arbeidsmarkt sinds de uitbraak van het coronavirus. Download hier de lijst: Kansrijke en minder kansrijke beroepen sinds corona (pdf, 501 kB) van het UWW.