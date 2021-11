ASz stelt circa honderd operaties uit wegens explosieve toename aantal coronapatiënten

Het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in het Albert Schweitzer ziekenhuis stijgt zo explosief, dat het ziekenhuis alle niet-spoedeisende, geplande operaties gedurende twee weken vanaf maandag 1 november moet uitstellen. De patiënten die het betreft, krijgen bericht. Vrijdagochtend 29 oktober lagen meer dan dertig coronapatiënten in het ziekenhuis in Dordrecht, van wie zeven op de IC. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd nog flink oploopt.

“In de hectiek van de oplopende besmettingen wilden we dolgraag alle reguliere zorg blijven bieden”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Met de aantallen coronapatiënten van vorige week lukte dat nog. Maar nu hebben we met pijn in het hart toch zware maatregelen moeten nemen, om voldoende personeel en bedden vrij te spelen en veilige zorg te kunnen blijven bieden.” Het gaat om circa tien operaties per doordeweekse dag die niet doorgaan, dus zo’n honderd in totaal voor twee weken. Alle spoedeisende zorg gaat door, evenals alle poliklinische zorg en onderzoeken.

Mondkapje terug



Vanaf maandag 1 november krijgt iedereen in de ziekenhuisgebouwen weer het dringende verzoek om steeds een mondkapje te dragen. Deze worden bij de entrees uitgedeeld voor wie er geen heeft. Opgenomen patiënten mogen vanaf diezelfde dag nog maar één bezoeker per dag ontvangen, tussentijds wisselen is niet toegestaan. Zo wil het ziekenhuis de verspreiding van het virus actief tegengaan. Van der Meer: “Onze regio is opnieuw een trieste koploper van Nederland qua aantal besmettingen. Dat betekent ook dat er nog flink wat extra patiënten gaan komen.”

Teruggeworpen



In een week tijd is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis vervijfvoudigd. “Vrijdagochtend zagen we dat elk bed vol was, terwijl er nog meer COVID-patiënten naar ons onderweg waren. Het overplaatsen naar andere ziekenhuizen verliep op dat moment nog lang niet zoals we dat zouden willen. Donderdag moesten we al een aantal uren een SEH-stop afkondigen wegens een te grote toestroom. We zagen nu geen andere mogelijkheid meer dan drastisch zorg uitstellen. Het was even stil toen we in ons Commandoteam die beslissing namen. Iedereen voelde aan dat we werden teruggeworpen in de tijd. Dit is zeer in strijd met ons zorghart en naar de patiënten toe moeilijk te verkopen. We betreuren het enorm.”

Thuismonitoring



De afgelopen week is de thuismonitoring van minder zieke COVID-patiënten weer van start gegaan. “Met elke patiënt die we thuis met zuurstof op afstand in de gaten kunnen houden, komt er een bed vrij voor een ziekere patiënt”, legt Van der Meer uit. “Vorig jaar heeft die werkwijze ons er doorheen geholpen. Tientallen patiënten verbleven toen thuis die anders zouden zijn opgenomen.” Afdeling C2 op de locatie Dordwijk, die eerder al half was ingericht als speciale COVID-afdeling, is nu helemaal aangewezen om 24 coronapatiënten geclusterd te kunnen verplegen.” De inschatting is dat de huidige coronapiek zeker drie weken gaat duren.

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis