Catharina Kanker Instituut gaat nauw samenwerken met Inloophuis de Eik

Goede zorg voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, betekent meer dan alleen een medisch technische behandeling. Het Catharina Kanker Instituut heeft dinsdagmiddag in samenwerking met Inloophuis de Eik een fysieke plek in het ziekenhuis geopend waar deze patiëntengroep en hun naasten terecht kunnen voor ondersteunende zorg. “Het is een zeer waardevolle aanvulling op onze medische expertise”, zegt dr. Grard Nieuwenhuijzen, medisch directeur van het Catharina Kanker Instituut.

Bij het zogenoemde ‘Infopunt Leven met kanker’ bieden de aanwezige gastheren en gastvrouwen een luisterend oor en helpen zij om informatie of activiteiten te vinden die de patiënten en hun naasten kunnen ondersteunen bij het omgaan met deze ziekte. Zij kunnen terecht voor emotionele steun, praktische informatie, informatie over ontspanningsmogelijkheden en bewegen, voeding, werk en relaties en over contact met lotgenoten.

Speciale training

“De vrijwilligers hebben een speciale training gevolgd om juist voor deze patiënten klaar te staan. Vanuit het Infopunt wordt een mooie verbinding gelegd met Inloophuis de Eik, waar onze gasten elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan lotgenotenbijeenkomsten en activiteiten, gericht op kwaliteit van leven met kanker”, aldus Thérèse van den Biggelaar, coördinator van Inloophuis de Eik.

Het ‘Infopunt Leven met kanker’ is te vinden in de hal van het Catharina Kanker Instituut. De patiënten en hun naasten kunnen, in alle fasen van hun behandeling, terecht bij onze vrijwilligers die voor hen klaar staan. Kijk voor de actuele openingstijden op Infopunt Leven met kanker – Catharina Ziekenhuis.

Catharina Kanker Instituut

Het Catharina Kanker Instituut is onder meer gespecialiseerd in kanker aan de spijsverteringsorganen, borstkanker, urologische kanker en gynaecologische kanker. Bovendien is het een landelijk verwijscentrum voor complexe endeldarmkanker en buikvliesuitzaaiingen. In het Catharina Kanker Instituut wordt veel onderzoek verricht naar nieuwe behandelvormen voor kanker.

Inloophuis de Eik

Inloophuis de Eik is een huis waar mensen met kanker en hun naasten elkaar ontmoeten. De Eik organiseert diverse lotgenotenbijeenkomsten en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van leven met kanker. Voor verdere informatie www.inloophuis-de-eik.nl.

Bron: CZE