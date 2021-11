Oproep aan (nabestaanden van) schoonmakers in coronazorg die op de IC terechtkwamen of zijn overleden

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en Schoonmakend Nederland slaan handen ineen

Een financiële bijdrage voor álle (nabestaanden van) schoonmakers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care (IC) terecht zijn gekomen of zelfs zijn overleden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet door een IC-opname of overlijden, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Om dat te bereiken slaan Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en brancheorganisatie Schoonmakend Nederland, de handen ineen. Samen doen zij een oproep aan alle (nabestaanden van) schoonmakers die hier mogelijk voor in aanmerking komen, zich te melden bij Schoonmakend Nederland.

Piet Adema, voorzitter schoonmakend Nederland: “Onze schoonmakers spelen een cruciale rol in iedere fase van het leven. Zelfs in de meest kritieke, dat heeft corona eens te meer duidelijk gemaakt. Samen met andere zorgmedewerkers staan onze schoonmakers – ook nu nog – in de frontlinie om te zorgen voor een schone, hygiënische omgeving om in te werken en te herstellen. Ik durf zelfs te zeggen: zonder schoonmaak geen zorg. Fantastisch dat ZWiC zich ook richt op schoonmakers die betrokken zijn bij de coronazorg. Het getuigt van een enorme waardering voor onze onmisbare collega’s en erkenning van ons vak. Met elkaar gaan we alles op alles zetten om degenen die mogelijk in aanmerking komen voor een financiele bijdrage, te bereiken en te ondersteunen bij een aanvraag.”

Eenmalige financiële bijdrage

Sinds de oprichting keerde Stichting ZWiC 109 eenmalige financiële bijdragen uit, waarvan 15 aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 94 aan zorgmedewerkers die op de IC terecht zijn gekomen. De financiële bijdrage vanuit Stichting ZWiC bedraagt € 30.000 in geval van IC-opname en € 50.000 in geval van overlijden. Wietske Blom-Ham, voorzitter ZWiC: “Driekwart van de aanvragen is afkomstig van (nabestaanden van) zorgmedewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of helpende functie. Echter, op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM weten we dat er nog veel andere zorgcollega’s zijn die zijn geraakt door corona. De samenwerking met Schoonmakend Nederland moet een extra impuls geven om ook schoonmakers in de zorg die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen de weg naar ZWiC te laten vinden.”

Schoonmakend Nederland verzorgt aanvragen

Schoonmakers (of hun familieleden) die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van een helpdesk die Schoonmakend Nederland daar speciaal voor heeft ingericht. Adema: “De helpdesk is bedoeld voor alle schoonmakers in de zorg van Nederland. Dus ook voor schoonmakers die niet bij één van onze leden werkzaam zijn. (Nabestaanden van) schoonmaakmedewerkers, hun leidinggevende of HR-adviseur kunnen voor een aanvraag contact opnemen via 073 648 38 50. Kies hierna voor optie 1 corona. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aanvraag correct ingediend wordt bij Stichting ZWiC.”

Bron: Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)