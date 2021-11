Niet gecategoriseerd

Promotie Timo Soeterik: Optimising prostate cancer staging and active surveillance

Prostaatkanker is een veel voorkomende ziekte. Een belangrijke maat voor het beloop

van deze aandoening is het stadium waarin de patiënt zich bevindt. Accurate stadiëring

van prostaatkanker is daarom van cruciaal belang voor het bepalen van de best passende

behandelstrategie. In het proefschrift zijn de uitkomsten geëvalueerd van een

grote patiëntenpopulatie uit de dagelijkse klinische praktijk. Hierbij is gekeken

naar de uitkomsten van actief afwachtend beleid, gericht op tumorkenmerken ten

tijde van diagnose en de intensiteit van de vervolgcontrole, de impact en waarde van

magnetic resonance imaging (MRI) op stadiëring en de gevolgen van stadiëring zoals de

uitgebreidheid van de chirurgische behandeling. Tevens is onderzocht of het

toevoegen van MRI informatie aan bestaande en nieuwe predictiemodellen leidt tot

nauwkeurigere voorspellingen van relevante tumoruitkomsten.

De promotie vindt plaats op 4 november a.s. Het proefschrift is hier te vinden.

Bron: Santeon