Indexeringspercentage voor PGB-tarieven verhoogd van 0,61% naar 1,55%

Omdat Maarten Hijink (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) een motie indienden voor hogere indexatie voor hogere zorgsalarissen zijn ook de PGB-tarieven aangepast. Door deze motie is er een nieuwe berekening gemaakt en is het indexatiepercentage aangepast van 0,61% naar 2,56%. De toeslagen en budgetgarantie vallen niet onder de motie, maar zijn wel opgehoogd. Het indexeringspercentage is hier verhoogd van 0,61% naar 1,55%. Dit heeft het volgende effect voor de tarieven van 2022 zijn voor WLZ en ZVW. Het pgb-budget wordt dus met 2,56% geïndexeerd. In de tarieventabel 2022 WLZ staat opgenomen hoe groot het pgb-budget is voor 2022 in de Wlz.

Tarieventabel 2022 WLZ

Naar

Maximumtarieven Wlz

In de regels is opgenomen wat je zorgverleners/-aanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb-Wlz. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

Uurtarief voor formele zorg: €68,30

Uurtarief voor informele zorg: € 21,68

Tarief voor dagbesteding per dagdeel: €62,88

Nieuwe tarieven toeslagen voor wooninitiatieven per 1 januari 2022:

De wooninitiatieventoeslag wordt € 4.724,00

De toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt € 4.295,00

Maximumtarieven Zvw

Ook in de regels voor de Zvw is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb.

De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

Uurtarief voor informele zorg: € 24,96

Uurtarief voor formele zorg: zie hiervoor het pgb-reglement van jouw verzekeraar.

Nr. 1426

MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN BIKKER

Voorgesteld 16 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel lonen in de zorgsector structureel lager zijn dan in de marktsector, zoals blijkt uit het SER-advies «Aan de slag voor de zorg»;

overwegende dat de Kamer met de aangenomen motie-Kwint (25 295,

nr. 1233) de regering heeft opgeroepen om uiterlijk deze zomer in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeids- voorwaarden en een beter salaris worden gerealiseerd;

overwegende dat het onwenselijk is dat een concrete stap uitblijft in deze intensieve tijden voor de zorg en dat dit allermeest geldt voor het zorgpersoneel dat al jaren structureel minder verdient en minder perspectief heeft op groei dan in de marktsector en grote delen van de publieke sector;

overwegende dat het wenselijk is dat een concrete eerste stap wordt gezet en dat het kabinet zelf verschillende realistische varianten aanreikt in zijn reactie op het SER-advies in 2022;

verzoekt de regering, voldoende extra financiële middelen voor zorgsala- rissen vrij te maken in de eerstvolgende begroting, te beginnen met 600 miljoen euro in 2022, opdat met name de grootste salariskloof wordt verkleind en een structurele loonsverhoging mogelijk wordt voor zorgpersoneel, daarvoor spoedig de benodigde voorbereidingen te treffen en de budgettaire dekking te vinden in verhoging van de vennootschaps- belasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink Bikker