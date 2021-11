Forse prijsverschillen zorgverzekeringspremies 2022

De zorgverzekeringspremies voor 2022 zijn bekend. De trend van grote premieverschillen tussen de zorgverzekeringen is opnieuw duidelijk zichtbaar. Maar naast de premieverschillen lopen ook de premiestijgingen fors uiteen, met aan kop de Ditzo Combinatiepolis, die maar liefst 162,60 euro per jaar duurder wordt. Gemiddeld stijgen de premies volgend jaar met 47,55 euro blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. Omdat de premieverschillen tot honderden euro’s per jaar kunnen oplopen, is het verstandig om juist nu de huidige zorgverzekering nog eens goed onder de loep te nemen. Heb je alleen een basisverzekering dan is het goed om te weten dat de dekking bij alle verzekeraars gelijk is.

Impact corona op zorgpremie minder zwaar dan verwacht

“Aan het begin van de coronacrisis vreesden veel experts dat de impact op de zorgpremie fors zou zijn. Maar het blijkt dat de extra kosten van corona deels worden gecompenseerd door uitgestelde zorg. Ook zijn de coronakosten deels gecompenseerd door de overheid waardoor ze voor de verzekeraars meevallen”, zegt Bas Knopperts zorgexpert bij Independer.

Stijging premies

Toch stijgt de zorgpremie voor de basisverzekering gemiddeld met 47,55 euro per jaar. Bij een flinke stijger als de Ditzo Combinatie is het zelfs 162,60 euro op jaarbasis. De restitutiepolis van a.s.r. is met 152,90 euro per maand de duurste verzekering. Er zijn ook een paar verzekeringen waarvan de premie is gedaald. De hoogste daler is Zorg en Zekerheid ZorgGemakPolis die wordt ruim 50 euro per jaar goedkoper. De goedkoopste zorgverzekering is de natura (budget) polis van ZieZo van Zilveren Kruis. Deze kost 108,25 euro per maand. Met een natura (budget) polis kun je overigens bij een beperkt aantal zorgverleners terecht

Kiezen voor een minder bekend merk loont

De grote vier zorgverzekeraars in Nederland bieden hun zorgverzekeringen onder verschillende merken aan. Tussen deze bekende en minder bekende merken zit prijsverschil. “Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt omdat het klantcontact bij een minder bekend merk helemaal online plaatsvindt. Dat premieverschil tussen die merken kan op jaarbasis flink oplopen”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts. Voorbeeld: een stel dat overstapt van een basisverzekering van een bekend merk naar een minder bekend merk kan tot 483 euro besparen. De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald en is overal hetzelfde. Dus wat betreft de dekking ga je er niet op achteruit. Heb je een gezin? Dan kun je volgend jaar dus honderden euro’s duurder uit zijn, zonder dat je beter bent verzekerd.