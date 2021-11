Nieuw onderzoek moet kniepijn bij verwijderde meniscus aanpakken

Patiënten met aanhoudende kniepijn na verwijdering van de meniscus kunnen vanaf vandaag op drie plekken in Nederland deelnemen aan het AIR2 onderzoek. Dit onderzoek richt op pijnvermindering en verbetering van de knie-mobiliteit via een reconstructie van de meniscus. Slechts 10 patiënten kunnen onder strikte voorwaarden deelnemen aan de studie naar de nieuwe ingreep.

In de afdelingen orthopedie van de Sint Maartenskliniek, het MUMC+ en Haaglanden Medisch Centrum zijn ze ondanks Corona voorbereid. De nieuwe procedure voor het plaatsen van de meniscusprothese is uitgebreid geoefend. Via een kijkoperatie wordt een nieuwe meniscus geplaatst op de plaats waar eerder de eigen meniscus zat. Deze nieuwe Trammpolin® meniscusprothese is gemaakt van hoogwaardige kunststof en vormt de nieuwe schokbreker in de aangetaste knie. Het bijbehorende specialistische instrumentarium ligt al klaar voor het eerste gebruik.

Zodra een patiënt zich meldt, bekijkt de afdeling orthopedie of deze voldoet aan een uitgebreide aantal criteria, bv. op gebied van medische geschiedenis, gewicht en leeftijd. Zo kunnen alleen volwassenen deelnemen van 18 tot 70 jaar oud en bij wie de binnenmeniscus eerder al geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Na plaatsing van de meniscusprothese volgen twee jaar met periodieke controles en onderzoek.

In 2019 verliep de eerste toepassing van de meniscusreconstructie bij de mens niet geheel naar wens. Orthopeed Dr. Tony van Tienen licht dit toe. “We zagen te weinig functieverbetering bij de eerste patiënten: de knie bleef stijf na de implantatie. Bij een aantal moest de meniscusprothese helaas weer verwijderd worden. Het goede nieuws was dat er geen verdere schade aan de binnenzijde van de knie was ontstaan. De patiënten zijn dus verdergegaan in het gebruikelijke zorgtraject. Maar de aanvankelijke klachten waren er nog steeds. Dus de oplossing die we graag hadden geboden was nog niet gerealiseerd.”

Een meniscus vervangen lukt niet zomaar. Tot blijkt wel uit het feit dat er bijna tien jaar onderzoek nodig was voorafgaand aan de eerste studie. ReumaNederland was één van de eerste initiatiefnemers bij dit onderzoek en ondersteunt het nog steeds. Het grootste gedeelte van het preklinisch onderzoek werd gedaan aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, veelal onder begeleiding van Dr. van Tienen. Hij heeft samen met Dr. Jan Hunik de startup ATRO Medical opgezet om de Trammpolin meniscusprothese naar de patiënt te krijgen.

CEO Jan Hunik spreekt van een grote kans én uitdaging. “We hebben als startup de kans om een verschil te maken voor een groot aantal patiënten. In Europa wachten meer dan 400.000 patiënten met aanhoudende kniepijn na het verwijderen van de meniscus op een chirurgische oplossing die hun pijn kan verminderen. Maar eerst moeten we in kleine studies bewijzen dat de prothese langdurige pijnverlichting geeft. Na de vorige studie is het ontwerp gewijzigd en hebben we onze meniscusprothese nog uitgebreider getest dan voorheen. Het implantaat voldoet aan alle gestelde eisen. Maar hoeveel functieverbetering dit daadwerkelijk bij patiënten geeft, dat wordt pas echt duidelijk in de praktijk. Daarom zoeken we tien mensen die aan de AIR2 studie willen deelnemen.”

Patiënten die interesse hebben in deelname aan het AIR2 onderzoek vinden meer informatie op de website ATRO Medical of via de drie deelnemende klinieken: de Sint Maartenskliniek, het MUMC+ en Haaglanden MC.

Bron: ATRO Medical