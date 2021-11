VieCuri verzorgt oncologische zorg aan huis

Steeds meer zorg kan verplaatst worden van het ziekenhuis naar de patiënt thuis. VieCuri verzorgt in dit kader oncologische zorg aan huis. Oncologieverpleegkundigen van VieCuri verzorgen de toediening van de geneesmiddelen.

Service voor de patiënt



VieCuri heeft al ervaring met het aanbieden van medische zorg aan huis. Sinds 2016 wordt er bijvoorbeeld voor bepaalde patiënten van de afdeling neurologie zorg aan huis geboden. Na een geslaagde pilot van een paar maanden hebben nu ook een aantal patiënten met kanker deze mogelijkheid. Ervaren oncologieverpleegkundigen rijden met de geneesmiddelen naar de patiënten toe en blijven gedurende de hele behandeling bij de patiënt. Op deze manier kan de patiënt in de eigen omgeving de behandeling krijgen en hoeft hij de gang naar het ziekenhuis niet te maken. In een stressvolle periode kan dit veel rust en comfort geven. Bijkomend voordeel: als de oncologieverpleegkundige bij de patiënten thuis komt, kunnen eventuele problemen of vraagstukken die de patiënt en naasten bezig houden, worden besproken. Bepaalde onderwerpen worden in de thuisomgeving meer tastbaar of makkelijker besproken.

Middelen met de minste risico’s

In overleg met de patiënt, de specialist en de verpleegkundige wordt besproken of de patiënt in aanmerking komt voor een oncologische thuisbehandeling. Aan de thuisbehandeling zijn altijd voorwaarden verbonden in het kader van veiligheid. Er worden alleen middelen thuis aangeboden die weinig risico’s met zich meebrengen en een relatief korte looptijd hebben. VieCuri onderzoekt regelmatig of andere geneesmiddelen ook geschikt zijn voor thuistoediening.

Verpleegkundigen Imke en Ellis bij patiënte thuis.

Bron: Viecuri