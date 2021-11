De natuur roept: 2 miljoen mensen opgelucht naar buiten dankzij natuurtoiletten

Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumenten aan de slag met meer openbare toiletten in natuur

Nederland kampt met een tekort aan openbare toiletten. Waar in centra van dorpen en steden de laatste jaren goede eerste stappen zijn gezet, vind je in natuurgebieden nog nauwelijks toiletten. Om de natuur voor mensen met buik- en blaasklachten toegankelijk te maken en de natuur te beschermen tegen vervuiling, slaan de Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumenten de handen inéén. Vandaag, op ‘Wereld Toilet Dag’ kondigen de organisaties het project ‘When Nature Calls’ aan: zij gaan er samen voor zorgen dat er meer dan dertig natuurtoiletten komen in Nationale Parken en bij drukbezochte natuurgebieden. ‘When Nature Calls’ wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van 500.000 euro van de Nationale Postcode Loterij.

Twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte

Suzanne Vrielink, projectleider Toiletalliantie, Maag Lever Darm Stichting: “Zoals we allemaal hebben gezien, trokken we tijdens de lockdown massaal de natuur in. Tijdens een groot gedeelte van de coronacrisis was de horeca dicht en met een tekort aan openbare toiletten, deden mensen noodgedwongen hun behoefte in de natuur. Met ‘When Nature Calls’ willen we het belang van openbare toiletten onderstrepen, het bos beschermen tegen vervuiling en een belangrijke drempel om de natuur in te gaan (namelijk het te kort aan natuurtoiletten) wegnemen. Toiletten zijn niet alleen van belang voor de twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte of de anderhalf miljoen blaaspatiënten, maar voor ons allemaal. We zijn dan ook ongelofelijk blij dat we dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij de eerste stap kunnen zetten door het plaatsen van meer dan natuurtoiletten.”

Schone en toegankelijke natuur voor iedereen

Dorine Manson, Managing Director van de Nationale Postcode Loterij: “Een groene wereld, waarin we niemand uit het oog verliezen, dat is waar we als Postcode Loterij voor staan en aan willen bijdragen. Het project ‘When Nature Calls’ zet zich precies daar voor in: door het plaatsen van openbare toiletten bij natuurgebieden blijven de natuurgebieden schoon én nemen we een drempel weg bij mensen voor wie een openbaar toilet extra belangrijk is. De noodzaak van dit project hebben we afgelopen 1,5 jaar in coronatijd allemaal ervaren. Overvolle natuurgebieden en onvoldoende faciliteiten. Geweldig dat we met een bijdrage van 500.000 euro dit project mogelijk kunnen maken en dat MLDS en Natuurmonumenten hun krachten bundelen . Op naar een schone en toegankelijke natuur voor iedereen!”

Toiletnorm, ook voor het buitengebied

De Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting, pleit ervoor dat er in stadscentra en in verblijfsgebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Eerder dit jaar lanceerden zij ook een toiletnorm voor natuur- en recreatiegebieden: om de 25 km een toilet langs fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden. Die norm wordt nu niet gehaald. De meer dan dertig natuurtoiletten vanuit When Nature Calls zijn een mooie eerste stap, maar uiteindelijk zijn provincies en landeigenaren nodig om volledig aan de norm te voldoen.

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties en heeft als missie om voor 2023 voldoende openbare toiletten in Nederland te hebben. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur, onder de campagne ‘Iedere WC telt’. Vandaag werd bekend dat de gemeenten Druten, Losser en Utrecht (in deze volgorde) momenteel het beste toiletbeleid hebben en Rozendaal, Blaricum, Laarbeek, Voerendaal en Waalre nog het meeste werk hebben te verrichten. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl en www.mlds.nl.

Bron: Maag Lever Darm Stichting Foto: De cheque ter waarde van 500.000 euro wordt overhandigd aan Bernique Tool van de Maag Lever Darm Stichting (links) en Barbara Hellendoorn van Natuurmonumenten (rechts).