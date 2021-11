Drie typen ongevaccineerden gedefinieerd

Mentale gezondheid ongevaccineerden verslechterd sinds nieuwe coronapiek







Nu corona weer piekt, zeggen ongevaccineerden twee keer zo vaak (40 procent) dat het slechter met ze gaat dan gevaccineerden (24 procent). Ook, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag, raken zij door maatregelen en discussies over vaccinatie eenzamer en meer geïsoleerd.

Drie op de tien ongevaccineerden (29 procent) zegt in het onderzoek minder mensen te ontmoeten sinds de invoering van de coronapas. Eenderde (32 procent) mijdt, of wordt gemeden door, bekenden als gevolg van meningsverschillen over vaccinatie.

Wie laten zich niet vaccineren?



EenVandaag vond op basis van data uit het Opiniepanel dat er drie groepen ongevaccineerden zijn. Zij verschillen sterk van elkaar verschillen op persoonlijke kenmerken, hoe ze in het leven staan maar vooral in de mate waarin er nog een kans bestaat dat zij zich toch laten inenten.

De meeste mensen die geen prik willen, behoren tot de groep principiële antivaxers. Zij hebben een sterk gevoel van wantrouwen naar de overheid en farmaceutische bedrijven. Deze groep lijkt onverzettelijk: al het hele jaar is deze groep onveranderd van plan het vaccin niet te nemen. Ze zijn ook tegen elke vorm van coronamaatregelen en stemden in maart niet of op een partij die dat ook vindt: FVD.

Naast de principiële antivaxer zijn er nog twee groepen die niet volledig uitsluiten alsnog een vaccin te zullen nemen. Op onze site lees je wie het zijn en waarom zij dat nog niet hebben gedaan.

Over dit onderzoek



Het onderzoek is gehouden tussen 12 en 18 november 2021. Aan het onderzoek deden 31.158 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waarvan 2.536 aangaven niet te zijn gevaccineerd. in Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.