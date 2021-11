Atherosclerotische plaques belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten

Atherosclerotische plaques (aderverkalkingen) zijn een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten. Ze kunnen uiteindelijk leiden tot een hartinfarct, een beroerte of vernauwde of afgesloten aders. De afgelopen decennia werden we ons bewust van de risico’s op hart- en vaatziekten, en is er meer aandacht gekomen voor preventie. Het aanpassen van de levensstijl en het nemen van statines zijn manieren om hart- en vaatziekten te voorkomen. Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen die groei moeten voorkomen van de atherosclerotische plaques. Echter, waar atherosclerose voorheen werd gezien als een proces dat wordt gedomineerd door vetten, is nu de focus verschoven naar de rol van het immuunsysteem bij het ontstaan en het voortschrijden van atherosclerose.

Door het ontwikkelen van nieuwe imaging protocollen kun je de rol van het immuunsysteem beter in kaart brengen, zodat je het ziekteproces beter begrijpt en nieuwe therapieën kunt ontwikkelen die zich richten op ontstekingsprocessen in de plaque. Een van de beeldvormende technieken is de innovatieve PET/MR-imaging, waarmee je de samenstelling, grootte en activiteit van specifieke ontstekingsprocessen in de plaque kunt karakteriseren. Met behulp van nanodeeltjes, dit zijn zeer kleine deeltjes, die radioactief worden gelabeld, kan de activiteit van specifieke ontstekingscellen in beeld worden gebracht. Senders ontwikkelde ook andere nanodeeltjes waar je een ontstekingsremmend medicijn in kunt stoppen, zogenaamde nanoimmunotherapie. Deze therapie kan de ontsteking in de atherosclerotische plaque afremmen en de kans op een hartinfarct of beroerte kleiner maken. Vervolgens kunnen de nieuwe imagingtechnieken worden ingezet om bij te dragen aan tussentijdse beoordelingen bij de ontwikkeling van nieuwe nano-immunotherapieën.

Promotie (UvA), 14:00 u, Aula

Max Senders: Precision imaging and nanoimmunotherapy for inflammatory atherosclerosis



