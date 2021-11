Inkie Theus wordt de nieuwe directeur van Avinty Karify

Joris Moolenaar, oprichter van Karify, neemt per 1 januari afscheid als directeur van Avinty Karify. Inkie Theus, de huidige COO, zal zijn rol overnemen en daarnaast onderdeel gaan uitmaken van de Avinty directie.

Joris Moolenaar: ‘’Ik heb hier de afgelopen maanden samen met Inkie naartoe gewerkt. Inkie is zeer goed thuis in onze markt, ons product en een bekende bij al onze klanten. Ik heb er het volste vertrouwen dat ze samen met onze collega’s de ontwikkeling van eHealth voortzet.’’



Inkie Theus: “Ik heb ontzettend veel zin in deze uitdaging om samen met behandelaars en cliënten de volgende stappen te zetten, omdat eHealth een nog belangrijker onderdeel is geworden van de behandeling. We hebben daarin al veel bereikt, en ik zie voor de toekomst nog vele mooie kansen voor innovatie. De vele positieve reacties op mijn nieuwe rol doen me dan ook goed. Deze bieden veel vertrouwen voor een fijne start als directeur.”



Onno Verstegen, CEO van Avinty: “Ik wil Joris hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Het bedrijf is flink gegroeid in die periode en daar heeft Joris enorm aan bijgedragen.”





Opgericht als startup in 2008



In 2008 startte Joris met het ontwikkelen van eHealth, een markt die op dat moment nog niet bestond. Het idee dat er digitaal zou worden behandeld in de toekomst, had destijds nog weinig vertrouwen in de markt. In de jaren daarop heeft Karify bewezen dat eHealth wel degelijk waarde toevoegt aan behandeltrajecten: “Ik vind het heel mooi dat ik dit bedrijf vanuit de kelder heb kunnen laten uitgroeien tot de mooie organisatie die er nu staat. Karify is in goede handen om de volgende stappen te zetten.



Bekend gezicht in eHealth-land



Inkie is sinds 10 jaar werkzaam bij Karify. Ze is inmiddels een bekend gezicht in eHealth-land. Binnen Karify is ze al geruime tijd verantwoordelijk voor de strategische samenwerking en doorontwikkeling van Karify met klanten en de aansturing van de consultancy, support en contentmanagement. Inkie heeft daarvoor jarenlang gewerkt bij een grote GGZ-organisatie waar ze nauw betrokken is geweest bij o.a. de dossiers EPD, ROM en eHealth. Daarnaast heeft ze een achtergrond als managementconsultant in de zorgsector.