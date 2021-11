Anneke Westerlaken nieuwe voorzitter branchevereniging ActiZ

Op voordracht van het bestuur van ActiZ wordt Anneke Westerlaken per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de brancheverenging ActiZ. De benoeming van Anneke Westerlaken is vandaag goedgekeurd door Algemene Leden Vergadering. Anneke zal aantreden voor een periode van vier jaar. Zij volgt hiermee Henk Kamp op.

Westerlaken (1983) is tot haar aantreden onder andere voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en van CNV Internationaal. Zij is al langere tijd werkzaam in functies waarin sociaal partnerschap en maatschappelijke belangenbehartiging relevant zijn.

Vicevoorzitter van ActiZ, Ronald Schmidt is verheugd met deze benoeming. ‘Anneke past uitstekend in het profiel van een inspirerende en verbindende voorzitter. We hebben er veel vertrouwen in om samen met Anneke te werken aan de uitdagingen waar de zorg voor ouderen voor staat’.

Anneke Westerlaken: ‘De zorg voor ouderen is hét maatschappelijke vraagstuk van de komende jaren en moet bovenaan de politieke agenda staan. En dat niet alleen: ook de samenleving moet hier nadrukkelijker bij betrokken worden. Wat ik de laatste jaren heb gezien van ActiZ, is dat er duidelijk stappen worden gezet om dit voor elkaar te krijgen. Ik voel me vereerd en enthousiast om mij daar nu ook volledig voor in te zetten.’

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 500 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.

Bron: ActiZ