FNV: Grote zorgen over besmet zorgpersoneel dat door moet werken

FNV Zorg en Welzijn krijgt steeds vaker meldingen van zorg- en welzijnspersoneel dat Covid19-achtige klachten vertoont of zelfs positief is getest, maar toch door moet werken. Dit is een uiterst onwenselijke en gevaarlijke situatie die zo snel mogelijk moet stoppen. De enorme werkdruk in de sector mag geen reden zijn om werknemers en kwetsbare doelgroepen onnodig in gevaar te brengen. FNV Zorg en Welzijn-bestuurder Bert de Haas: ’Deze situatie is een tikkende tijdbom’.

Stevenen af op zorginfarct



Uit een enquête van Tijdschrift voor Verzorgenden bleek vandaag dat een derde van de verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg door moet werken bij klachten. Een deel (8%) moet ook doorwerken als er een positief testuitslag is. Bestuurder Bert de Haas van FNV Zorg en Welzijn: ‘Ook wij krijgen steeds vaker meldingen binnen van leden die door moeten werken bij klachten. Juist voor zorgmedewerkers die werken met kwetsbare groepen zoals ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen is dit onverkoopbaar. We zien aan alle kanten dat de zorg op omvallen staat. Door nu dit soort risico’s te nemen, stevenen we straks af op een regelrechte zorginfarct. Want aan de ene kant wordt meer zorgpersoneel besmet en valt dus uit. Aan de andere kant belanden er meer mensen in het ziekenhuis of zelfs op de IC. We lopen echt op de rand van de vulkaan met z’n allen.’

Signalen



De signalen komen niet alleen uit de hoek van de verpleeghuizen en thuiszorg. Ook onder meer ziekenhuispersoneel en medewerkers in de gehandicaptenzorg trekken bij de vakbond aan de bel over de druk die er op hen wordt uitgeoefend om toch vooral maar door te blijven werken. Ook in de kinderopvang speelt dit, zo bleek al uit de meldingen die de afgelopen weken binnenkwamen bij het FNV meldpunt beroepskracht/kindratio. Daar kunnen ouders en kinderopvangmedewerkers aangeven of het minimum aantal beroepskrachten dat op een groep mag staan, nageleefd wordt. Daaruit kwam naar voren dat een op de acht zieke medewerkers gepusht wordt om toch te gaan werken. Eén medewerker schreef: ‘Een collega werd ziek en kreeg te horen: als je corona hebt, dan kom je gewoon’.

Uitzonderingsituatie



Vorige week kondigde het RIVM aan dat als de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte, er voor zorgpersoneel uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de quarantaine/thuisblijf maatregelen. De Haas: ‘Personele krapte is in de zorg aan de orde van de dag. Daarmee is de uitzonderingsituatie een generale vrijstelling geworden. Wij weten heel erg goed dat de bezetting in de zorg enorm onder druk staat, maar dat mag nooit een reden zijn om dit soort risico’s te nemen met de gezondheid van kwetsbare mensen en zorgpersoneel. Hoe kun je als kabinet aan de ene kant richtlijnen plaatsen waardoor besmette zorgmedewerkers gewoon door kunnen werken. En aan de andere kant een wet voorstellen waarmee je een Coronapas op de werkvloer verplicht. Ondertussen wachten de meest kwetsbare patiënten nog op een boosterprik.’

Verantwoordelijkheid



FNV Zorg en Welzijn roept werkgevers en overheid op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om de ernst van de situatie in te zien. ‘Ziekenhuizen maken zich op voor Code Zwart. Dan kun je niet langer wegkijken, dan moet je er alles aan doen om dit rampenscenario te voorkomen.’

De FNV riep gisteren al op om onder meer in te zetten op het handhaven van de bestaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, groepen te overtuigen waar de vaccinatiegraad nog laag is, en te investeren in het herstel van de zorg. De vakbond is evenwel tegen het invoeren van een verplicht coronatoegangsbewijs op de werkvloer.

Bron: FNV