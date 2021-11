Academisch ziekenhuispersoneel akkoord met nieuwe cao

Collega’s algemene ziekenhuizen nog geen vooruitzicht

83% van de FNV-leden die hun stem uitbrachten op het principeakkoord voor een nieuwe cao Universitair Medische Centra, stemde voor. Elise Merlijn die namens de FNV de onderhandelingen deed, is blij met het uiteindelijk bereikte akkoord. ‘Je zou verwachten dat zorgwerkgevers hun eigen medewerkers in deze tijd een flinke waardering geven. Maar zonder actievoeren waren de 80.000 medewerkers van de UMC’s er zelfs in koopkracht op achteruit gegaan.’

Het akkoord werd twee weken geleden bereikt nadat duizenden medewerkers in september en oktober een zondagsdienst draaiden op een doordeweekse dag: het ultieme stakingsmiddel in de zorg. Pas na de aankondiging van een derde stakingsdag eind november kwamen de werkgevers met een beter bod over de brug. Helaas lijkt de geschiedenis zich nu te herhalen in de algemene ziekenhuizen, waar de werkgevers ook met een loonbod onder inflatiecorrectie de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn gestart.’

Ook code zwart arbeidsvoorwaarden ziekenhuispersoneel

Nederland staat aan de vooravond van code zwart in de ziekenhuizen. Zorgpersoneel moet alle zeilen bijzetten, onmogelijke keuzes tussen patiënten maken en ze zien hun collega’s met bosjes omvallen of de zorg verlaten. Ze zijn doodop. ‘Het nieuws staat er vol van’ zegt Merlijn, ‘maar nergens lees je terug dat diezelfde zorgmedewerkers er financieel ook nog op achteruit gaan als de werkgevers hun plannen doorzetten.’

Onderhandelingen cao Ziekenhuizen lopen stroef



Voor de 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra voert de FNV momenteel de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De werkgevers willen vooralsnog geen afspraken maken over een loonsverhoging, waarbij minimaal de koopkracht van medewerkers op peil blijft. Merlijn: ‘Laat staan afspraken over verlaging van de werkdruk, duurzame inzetbaarheid van werknemers en vergoedingen voor verschoven en extra diensten die aan de orde van de dag zijn.’

FNV Zorg en Welzijn maakt zich grote zorgen. Merlijn: ‘Juist nu zouden de werkgevers met betere arbeidsvoorwaarden moeten komen om vertrek van personeel te voorkomen en hopelijk nieuwe medewerkers te motiveren om voor de zorg te kiezen. Wij weten ook wel dat we niet zomaar een blik nieuwe medewerkers kunnen openen, maar maak het dan in ieder geval aantrekkelijker voor nieuw personeel. Met deze voorstellen haal je ze zeker niet binnen.’

Acties algemene ziekenhuizen niet uit te sluiten

Op 8 december vindt de eerstvolgende en tevens laatste onderhandelingsronde voor de cao ziekenhuizen plaats. Als de vakbonden en werkgevers er dan niet onderling uitkomen, zijn acties niet uit te sluiten. Merlijn: ‘Al hopen wij van harte dat ziekenhuiswerkgevers geleerd hebben van de acties in de academische ziekenhuizen en het niet zo ver hoeft te komen dat ook deze medewerkers voor hun eigen koopkrachtbehoud de straat op moeten.’

Bron: FNV