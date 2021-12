Hartekreet vanuit de zorg en hulpdiensten

Een hartenkreet vanuit de zorg: dat is wat de korte film ‘Zorg voor onze zorg’ is. De film is een initiatief van de programma organisatie corona GGDGHOR Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond en alle zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het ROAZ en RONAZ. Verschillende zorgverleners komen voor het eerst zélf aan het woord. Geen verhaal vanuit ‘hogere lagen’, maar juist een persoonlijke, indringende oproep van hen die dag in dag uit te maken hebben met de dreiging van ‘code zwart ‘en vrezen voor een situatie waarin er straks echt onmenselijke keuzes gemaakt moeten worden.

Eén bed voor drie patiënten, moeten kiezen wie als eerste in aanmerking komt voor zorg; het is een scenario waar niemand aan moet denken maar die wel degelijk dreigt als er nu niets verandert. Nu al moeten huisartsen en ambulanceverpleegkundigen soms drie of vier ziekenhuizen af voor een patiënt ergens terecht kan, of staat een ambulance buiten in de rij te wachten voor hij naar binnen kan.

Het is de heftige, hartverscheurende en dagelijkse realiteit van de mensen die in de film aan het woord komen. De druk is torenhoog, de uitval groot, de situatie schrijnend. En die situatie zal alleen maar verergeren als er nú niets gebeurt.

Appel

Wie kan die boodschap beter overbrengen dan de mensen uit de zorg en van de hulpdiensten, dachten wij. Met elkaar maakten we daarom een korte en krachtige film waarin zij aan het woord komen. Ambulancemedewerkers, brandweermannen/vrouwen, huisartsen, medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ouderenzorg, verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Ze doen een oprecht en emotioneel appel op de samenleving. Een hartenkreet: neem je verantwoordelijkheid, hou je alsjeblieft aan de maatregelen. Voor jezelf, voor anderen. Voor ons.

Voor deze film hielden we korte interviews. Hoe zet de huidige situatie druk op de werkzaamheden en hun beroep, welke gevolgen dreigt deze druk maatschappelijk te gaan hebben als er nu niks veranderd? Vanzelfsprekend zijn de geïnterviewden een afspiegeling van het werkveld in de regio Rotterdam- Rijnmond, divers in senioriteit, leeftijd, geslacht, afkomst en/of etniciteit. Het zijn ‘normale ’mensen waarmee iedereen zich kan identificeren.

Uit de gefilmde interviews met de mensen uit het veld ‘sneden’ we vervolgens korte, krachtige quotes die met elkaar één samenhangend verhaal vertellen, de emotie raken en ervoor zorgen dat mensen overgaan tot actie. Ook zien we, ter afwisseling, indrukwekkende beelden van verrichtte werkzaamheden, zoals het uitrukken van een brandweerauto of ambulance, het verzorgen van een patiënt in het ziekenhuis en bijvoorbeeld een verzorgende in de thuiszorg of mantelzorg.

Gewoon doen

“Gewoon doen”, sluit een verzorgende van CuraMare de film af, nuchter maar evengoed geëmotioneerd. “Hou je aan de maatregelen, gewoon doen.”

En precies daar gaat het om. Met ‘Zorg voor onze zorg’ willen we de urgentie benadrukken zonder wijzende vinger. Door de boodschap van zorgverleners over te brengen, hopen we mensen te laten inzien dat het belangrijk is om nu te handelen. Om je nu aan de regels te houden, om er nu voor te zorgen dat we het met elkaar gaan redden. Voor de mensen in de zorg, maar daarmee net zo goed voor onszelf en elkaar. Voor onze dierbaren en voor onze toekomst.

Bron: Zorg voor onze zorg – GHOR