‘Verpleeghuizen sluiten is geen oplossing’

Nog nooit zijn in zoveel verpleeghuizen in Nederland bewoners besmet geraakt. Uit cijfers van het RIVM bleek dat in 947 verpleeghuizen ten minste één coronabesmetting is. Toch is het heel belangrijk dat de verpleeghuizen niet gesloten worden.

De meeste mensen in verpleeghuizen hebben inmiddels een vaccinatie gekregen. Zij zullen slechts milde verschijnselen krijgen bij een besmetting en niet snel overlijden aan de gevolgen van het virus. Het welzijn van bewoners in het verpleeghuis staat centraal. Comfort en kwaliteit zijn zeer belangrijk in deze fase van je leven.

In de eerste golf was te zien dat veel mensen in verpleeghuizen angst en verdriet hadden omdat ze hun naasten niet konden zien. Ook ontstonden er gedragsproblemen bij mensen met dementie omdat ze de situatie niet konden overzien. Sommige ouderen werden boos of wilden weg.

Natuurlijk moet scherp gekeken worden naar corona- of griepklachten van ouderen en indien nodig mensen of afdelingen worden geïsoleerd. Zo kunnen heel gericht maatregelen worden getroffen als dat nodig is. Alles dichtgooien is zeker geen oplossing. Als je al het leed afweegt tegen de risico’s, dan is openblijven een must.

Aanleiding: Niet eerder hadden zoveel verpleeghuizen besmette bewoners: ‘Maar op slot willen we nooit meer’ | RTL Nieuws

Bas ter Brugge, Adviseur/AIOS Ouderengeneeskunde (Arts in opleiding tot specialist), ZBVO.