Online spreken met de huisarts via Spreekuur.nl nu ook mogelijk in Breda

Online spreken met de huisarts met de online dienst Spreekuur.nl is door een samenwerking met Thuisdok.nl ook mogelijk in Breda.

Spreekuur.nl werd vorig jaar maart voor het eerst in gebruik genomen door huisartsenpost Eemland (Amersfoort en Barneveld), een maand later gevolgd door Huisartsenpost Rijnmond. Hierna volgden de regio’s Drenthe en Zeeland. In Breda maakt de eerste digital first huisartsenpraktijk in Brabant, Thuisdok.nl, nu ook gebruik van Spreekuur.nl.

Thuisdok.nl, een initiatief van de Bredase huisartsen Nawzad Baban en Joep Kamphoven, wil afrekenen met het huisartsentekort en gemak bieden aan de patiënt. Daarvoor biedt de digitale praktijk volledige huisartsgeneeskundige zorg op een slimme manier. Wat snel en online kan, regelt Thuisdok.nl verantwoord digitaal, samen met de patiënt. Zo loopt het consult zoveel mogelijk digitaal via Speekuur.nl. Via Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor vragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten, koorts en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen.

Huisartsen en triagisten krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook videobellen. Ook komt er automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen. Deze efficiënte manier van werken voorkomt ook dat huisartsenposten- en praktijken worden overspoeld door telefoontjes van patiënten.

Gemak en tijdswinst



Voor de patiënten staan gemak en de tijdswinst voorop, ze ontvangen zorg op de plek en het moment dat het hen uitkomt, aldus initiatiefnemer van Thuisdok.nl, Nawzad Baban: “Door de samenwerking met Spreekuur.nl kunnen we de huisartsenzorg opnieuw inrichten. Wij geloven dat je 70 tot 75 procent van alle consulten digitaal kunt afhandelen. En dan kun je meer tijd stoppen in de mensen die dat nodig hebben. Digitaal wordt normaal, kijk maar naar het online bankieren wat we nu massaal doen.”

Rosa Scherjon, mede-initiatiefnemer van Spreekuur.nl: “Digitale zorg op afstand is vanwege corona niet alleen veiliger, maar geeft ook efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huisarts. We zijn blij dat door de samenwerking met Thuisdok.nl hier nu nog meer patiënten en huisartsen van kunnen profiteren.”

Bron: Spreekuur.nl