Toekomst voor de jonge klaren

Wie wil er geopereerd worden door een chirurg die een nacht wakker heeft gelegen van zijn hypotheekaanvraag? Financiële zorgen zijn ingrijpend en helaas geen onbekend terrein voor afgestudeerde medisch specialisten, zogeheten jonge klaren. Er zijn specialisaties waarbij de situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een plan B. Bij Van Lanschot Healthcare denken Pauline Kreeft en Harmen Norg dagelijks mee met medici over financiële oplossingen.

De arbeidsmarkt voor startende specialisten is niet zonder problemen. Momenteel zijn er overschotten bij diverse specialismen, zoals interne geneeskunde, chirurgie, cardiologie en radiologie. In de praktijk betekent dat vaak tijdelijke contracten, verhuizen, soms zelfs naar het buitenland. Of, een andere oplossing: wisselen van specialisme of overstappen naar het bedrijfsleven. Financieel specialisten Pauline Kreeft en Harmen Norg helpen jonge medici waarbij de medische loopbaan niet de gebaande paden volgt.

Pauline Kreeft is teammanager bij het Adviesteam voor Medisch Specialisten en Harmen Norg Healthcare banker. Hun begeleiding loopt vanaf de opleidingsfase tot aan pensionering. Pauline: ‘Er zijn veel specialisten met tijdelijke contracten die denken dat ze niet bij ons terecht kunnen. Maar wij kijken vooral naar het toekomstperspectief.’ Harmen: ‘In het begin gaat het vaak om een hypotheek. Artsen vinden na hun opleiding een baan in een andere plaats en dan verhuizen ze.’ Pauline: ‘Maar ook een financiering voor een maatschap en een goed financieel plan voor later, dat zijn allemaal zaken waar we bij helpen.’

Verwachtingen van jonge klaren

Jonge klaren kiezen na hun opleiding tot basisarts een specialisme. Daar is veel keuze in: er zijn zo’n dertig verschillende specialisaties. Allemaal met een ander arbeidsmarktperspectief. Tegelijk is het riskant om daar te veel rekening mee te houden, omdat het zorglandschap er anders uit kan zien tegen de tijd dat de studie compleet is afgerond. Ook blijkt het voor artsen lastig om een toekomstbeeld – waar ze letterlijk en figuurlijk veel in hebben geïnvesteerd – los te laten. Maar wat te denken van de toekomst, bijvoorbeeld een hypotheek voor een startende arts.

Harmen: ‘Laatst sprak ik een arts die was toegelaten tot een chirurgische opleiding. Die heeft goed gekeken naar de arbeidsmarkt en de mogelijkheden, en gekozen voor een specialisatie in ouderengeneeskunde. Daar is heel veel behoefte aan, nu en in de toekomst, ook als je kijkt naar de vergrijzing. Pauline: ‘Artsen die kiezen voor die richting zijn blij met de vrijheid, het ondernemerschap en het feit dat ze impact hebben in de laatste fase van de patiënt.’

Hulp in de praktijk

Wat zijn de financiële gevolgen als de medische loopbaan niet direct leidt tot werk in het gekozen specialisme? Is het dan mogelijk om bijvoorbeeld toch een hypotheek te krijgen? Hoe ziet de financiële toekomst eruit? Pauline is een voorstander van een plan B: ‘De start is het basisfundament: wat kan deze medicus minimaal aan inkomen verdienen? Welke wendbaarheid is er, welke carrièreswitch is er eventueel mogelijk? Dat vraagt om marktkennis van onze kant.’

‘We beginnen een traject met uitvragen: hoe ziet u uw loopbaan? Wat zijn de ambities? Wilt u onderzoek doen of praktiseren? Of zoekt u het medisch ondernemerschap? Wat vindt u belangrijk in uw werkende leven en in uw privéleven? Welke wensen en doelen hebt u?’ Pauline: ‘We kijken niet alleen naar wat iemand nu verdient. We betrekken de hele loopbaan en vooral het toekomstperspectief erbij. Dus: wat mogen we verwachten gezien de opleiding, ervaring, is er een promotieonderzoek, artikelen die zijn geschreven, werkervaring in het buitenland? Daarom is er ook geen vaste uitkomst.’

Praktische tips voor jonge artsen

Uiteindelijk is 6% van de jonge specialisten niet werkzaam in het gekozen werkterrein volgens een recent onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Dat betekent dat de meesten uiteindelijk een baan vinden in het door hen gekozen werkveld. De route kan wel bestaan uit veel tijdelijke contracten, verhuizingen en een groot aantal sollicitaties. Daarom is het goed om al in een vroeg stadium af te wegen wat uw kansen zijn. Harmen: ‘Er zijn zoveel specialismen, het loont om de horizon te verbreden, vooral tijdens co-schappen. Maak niet te snel een keuze, kijk goed naar dat hele zorglandschap.’

Pauline: ‘Idealiter zijn wij al in de AIOS-fase in beeld. Dan kunnen we schetsen hoe de loopbaan kan gaan en welke financiële kruispunten daarbij horen. Ga daarnaast op zoek naar een financiële professional die u bijstaat bij het verzorgen van de belastingaangifte en een toekomstplan.’ Bij Van Lanschot bestaat er een netwerk van financiële professionals die hierin gespecialiseerd zijn. Zij kennen de medische sector, die complex is. Een andere tip van Pauline is om open te zijn over de studieschuld, als die er is, en om ouderwets te sparen, zodat er iets is om op terug te vallen in onverwachte situaties.



Structuur is een andere aanrader. Harmen: ‘In die allereerste fase zeg ik altijd: houd een eenvoudig kasboekje bij, hiermee creëer je overzicht in de financiële situatie.’ Pauline: ‘Grijp het moment van je belastingaangifte aan om jaarlijks de balans op te maken. Vaak ontbreekt de tijd, maar zo’n jaarlijks peilmoment kan al veel opleveren voor uw hele vermogenspositie.’



Harmen: ‘Wat ik een valkuil vind, is om direct een hoge hypotheek aan te gaan bij de start van de AIOS-periode. Ik zie dat veel artsen na een jaar of vijf verplaatsen en weer moeten verkopen. Dan is een kleiner en courant huis of appartement de overweging waard. Het is echt onze rol om die horizon in het oog te houden en te bespreken. Daar hebben we een reputatie in opgebouwd.