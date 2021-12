‘Iedereen kan leren reanimeren’

Het is fantastisch om te lezen dat in Nederland nu overal een slachtoffer binnen zes minuten gereanimeerd worden. Het Rode Kruis onderkent het belang van het uitgebreide netwerk van burgerhulpverleners hiervoor. Bovendien vindt driekwart van de reanimaties plaats in een thuissituatie.

Hogere overlevingskans

Juist door de inzet van de burgerhulpverlener zien we de laatste jaren de overlevingskans hoger worden. Deze is nu rond de 25% en in vergelijking met de rest van Europa erg hoog. Goed om daarbij te vermelden is dat wij hierbij ook goede neurologische uitkomsten ziet. Diegene die het lef heeft om te starten met reanimeren, maar ook de snelle komst van de AED, bepaald mede de overlevingskans.

Drempels weg

Want iedereen kan (leren) reanimeren. Een reanimatiecursus is namelijk vooral bedoeld om te werken aan het zelfvertrouwen. We zien soms dat er bij omstanders bepaalde drempels zijn om iets te doen (het zgn. ‘bystander effect’). Dit zijn onbewuste drempels. Zo kan het voorkomen dat diverse mensen kijken maar niks doen. Die onbewuste drempels van de omstanders zijn bijvoorbeeld dat ze bang zijn om het verkeerd te doen, angst om besmet te raken, een ander doet het wel, ze ‘bevriezen’ etc. Juist een reanimatiecursus is gericht op het bevorderen van het zelfvertrouwen om deze drempels weg te nemen! Het is daarom van groot belang dat zo veel mogelijk mensen een reanimatiecursus gaan volgen.

Aanleiding: Uniek in de wereld: reanimatie bij ons overal binnen zes minuten | RTL Nieuws

Vincent Peters, Beleidsadviseur Medisch, Het Nederlandse Rode Kruis.