VieCuri neemt nieuw simulatiecentrum in gebruik

Ziekenhuis VieCuri opent in Venlo een nieuw simulatiecentrum waarmee zorgprofessionals worden getraind aan de hand van levensechte situaties. Niet alleen medewerkers van VieCuri kunnen hier onderwijs volgen. Ook verloskundigen, ambulancemedewerkers en huisartsen kunnen er terecht.

In het simulatiecentrum trainen de medewerkers hoe te handelen in spoedeisende omstandigheden. Met hightech-poppen die kunnen ademen, blauw kunnen aanlopen en kreunen van de pijn. ‘De patiënt is binnengebracht en zeer kortademig. Zijn bloeddruk is laag, snelle medische hulp is vereist. Wat moet er als eerste gebeuren?’ In een team worden de levensechte scenario’s opgepakt. Hardop sprekend wordt het protocol afgewerkt waarlangs de zorgverlener hoort te werken. ‘Ademweg vrij? Bloedcirculatie? Starten we reanimatie?’ Elke training wordt afgesloten met een groepsevaluatie direct na afloop.

Verhuizen vanwege corona



Trainen is niet nieuw bij topklinisch opleidingsziekenhuis VieCuri. Afgelopen jaren is het simulatieonderwijs steeds verder geprofessionaliseerd. Zo werd twee jaar geleden een grote stap gezet toen de simulatieruimte werd gesitueerd op een leegstaande Intensive Care unit. Daardoor werd er getraind in een situatie die de werkelijkheid heel dicht naderde. Tijdens de coronacrisis moest op deze locatie ruimte gemaakt worden voor patiëntenzorg. Daardoor ontstond er behoefte aan een nieuwe, aparte simulatieruimte.

Fouten terugdraaien



“Juist ten tijde van corona is het goed te om te blijven trainen in interdisciplinaire teams. Zo konden we de lessen van de eerste golf toepassen in de tweede golf enzovoorts”, zegt Theo Manders, projectleider van het simulatiecentrum. “Als zorgverlener moet je snel en adequaat te werk gaan. Des te belangrijker is het om te oefenen, want in de zorg draai je een foutje niet zomaar terug. Je bent bezig met mensenlevens. Door als team te trainen, gaat de samenwerking en communicatie meer gestroomlijnd. Je ervaart minder stress en het geeft vertrouwen voor als je weer echt aan het bed staat.”

Casus met moeder en baby



Het simulatiecentrum bestaat uit drie simulatieruimtes en twee ‘klaslokalen’ voor de debriefings. Tussen de simulatieruimtes zit een regiekamer van waaruit de simulatie wordt aangestuurd. Eén simulatieruimte komt overeen met een patiëntenkamer op een normale verpleegafdeling. De andere ruimtes beschikken over een flexibele opstelling die per setting wordt aangepast, bijvoorbeeld naar een SEH- of IC kamer. De levensechte poppen zijn er in verschillende leeftijden. Dus er kan geoefend worden met een volwassen patiënt maar ook met een kind en een baby. Zo kan bijvoorbeeld het scenario worden getraind waarbij een vrouw die net is bevallen onwel wordt, en zowel de moeder als baby direct geholpen dienen te worden. Het simulatiecentrum is uitgerust met een videosysteem waarmee de scenario’s worden opgenomen. In het nabespreken van een scenario kunnen deze beelden het leren ondersteunen.

Samenwerken in simulatieonderwijs



Simulatie is een leermethode waarbij aan de hand van levensechte situaties vaardigheden, processen en taken getraind worden. Patiënten die bij VieCuri komen worden vaak binnengebracht door de ambulance. Bij zwangere patiënten komt vaak ook de eigen verloskundige mee. Ook zij kunnen in het simulatiecentrum trainingen volgen.

Bron: VieCuri